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***BRKO*** BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

29.11.2019 11:33
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***BRKO*** BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Yönetim kurulumuz aşağıdaki kararları almıştır. . 
 KARAR
1-Şirketimizin  içinde bulunduğu  finansal zorlukları aşabilmek  amacıyla   bankalara olan finansal borçların yeniden yapılandırılması için sürdürülen çabalar kapsamında  mümkün olan  en iyi şartlarda yeniden yapılandırmayı gerçekleştirerek, sürdürülebilirliği sağlayabilmek,
2-Bankalara olan finansal borçların yeniden yapılandırılması kapsamında,  Şirketimiz  mal varlığının bir bölümü üzerinde   Banka ile Vefa sözleşmesi (Geri alım hakkı) tesis  edilmesi  için genel kurulda yetki alınması, 
3-Yukarıda 2. maddedeki kararımız, SPK'nın Önemli Nitelikte İşlemler Tebliği kapsamında   değerlendirildiğinde  Mal varlığının, banka kredi borcuna karşılık olacak ve banka ile birlikte kararlaştırılacak  değerde önemli bir bölümü üzerinde  ayni hak tesis edilmesi  işlemlerinin söz konusu Tebliğ kapsamında yürütülmesi   gerektiği. 
                    
4- SPK'nın "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin "Ayrılma Hakkının Kullanımı" başlığını taşıyan 9'uncu maddesinin 5'inci fıkrası hükümleri dahilinde  ayrılma hakkı kullanımları sonucunda, Şirketimizin katlanmak zorunda kalabileceği toplam maliyetin, 100.000.-TL' yi aşması durumunda, genel kurul  onayı alınmış olmasına rağmen "Ayrılma Hakkının Kullanımı"na konu olan işlemlerden vazgeçilebileceğine   ve  bu şartın, işlemin onayına ilişkin gündem maddesinden sonra ayrı bir  madde  olarak  Genel Kurul Gündeminde  yer almasına oy birliği ile karar vermiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800954


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