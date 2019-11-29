***BRKO*** BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BRKO*** BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi---Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim kurulumuz aşağıdaki kararları almıştır. .KARAR1-Şirketimizin içinde bulunduğu finansal zorlukları aşabilmek amacıyla bankalara olan finansal borçların yeniden yapılandırılması için sürdürülen çabalar kapsamında mümkün olan en iyi şartlarda yeniden yapılandırmayı gerçekleştirerek, sürdürülebilirliği sağlayabilmek,2-Bankalara olan finansal borçların yeniden yapılandırılması kapsamında, Şirketimiz mal varlığının bir bölümü üzerinde Banka ile Vefa sözleşmesi (Geri alım hakkı) tesis edilmesi için genel kurulda yetki alınması,3-Yukarıda 2. maddedeki kararımız, SPK'nın Önemli Nitelikte İşlemler Tebliği kapsamında değerlendirildiğinde Mal varlığının, banka kredi borcuna karşılık olacak ve banka ile birlikte kararlaştırılacak değerde önemli bir bölümü üzerinde ayni hak tesis edilmesi işlemlerinin söz konusu Tebliğ kapsamında yürütülmesi gerektiği.4- SPK'nın "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin "Ayrılma Hakkının Kullanımı" başlığını taşıyan 9'uncu maddesinin 5'inci fıkrası hükümleri dahilinde ayrılma hakkı kullanımları sonucunda, Şirketimizin katlanmak zorunda kalabileceği toplam maliyetin, 100.000.-TL' yi aşması durumunda, genel kurul onayı alınmış olmasına rağmen "Ayrılma Hakkının Kullanımı"na konu olan işlemlerden vazgeçilebileceğine ve bu şartın, işlemin onayına ilişkin gündem maddesinden sonra ayrı bir madde olarak Genel Kurul Gündeminde yer almasına oy birliği ile karar vermiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800954BIST