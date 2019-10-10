***BRKO*** BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***BRKO*** BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviVEDAT KARCI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici Bağımsız Üye Görev Almadı 2.68 Bağımsız Üye Değil Değerlendirildi Kurumsal Denetim Komitesi Üye, Riskin Erken Saptanması Komitesi ÜyesiMURAT YILDIRIM Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici Bağımsız Üye Görev Almadı 0.25 Bağımsız Üye Değil Değerlendirildi Kurumsal Yönetim ve Kurumsal Denetim Komitesi Başkan,ZEKERİYA GÜNEYKAYA Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Yönetici Yönetim Kurulu Başkanı Görev Almadı 3.4 Bağımsız Üye DeğilKEMAL SELVİ Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yönetici Yönetim Kurulu Başkan Yard. Görev Almadı 1.35 Bağımsız Üye Değil Riskin Erken Saptanması Komitesi BaşkanLEVENT PENCERECİ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Avukat 26.05.2019 Almadı Görev Almadı 0.2 Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi ÜyeHAYRETTİN YENEL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 26.05.2019 Almadı Görev Almadı 0.01 Bağımsız Üye Değil YOKhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/792322BIST