***BRKO*** BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
31.10.2019 17:20
***BRKO*** BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Hayrettin YENEL 08.01.2016 03882250000 borsa@birko.com.tr
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
VEDAT KARCI Bağımsız Üye Görev Almadı 2.68
MURAT YILDIRIM Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici Bağımsız Üye Görev Almadı 0.25 Bağımsız Üye Değil Değerlendirildi
ZEKERİYA GÜNEYKAYA Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Yönetici Yönetim Kurulu Başkanı Görev Almadı 3.4 Bağımsız Üye Değil
KEMAL SELVİ Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yönetici Yönetim Kurulu Başkan Yard. Görev Almadı 1.35 Bağımsız Üye Değil
LEVENT PENCERECİ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Avukat 26.05.2019 Almadı Görev Almadı 0.2 Bağımsız Üye Değil
HAYRETTİN YENEL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 26.05.2019 Almadı Görev Almadı 0.01 Bağımsız Üye Değil
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BIST
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|INFO
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|BOYP
|15,98
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|% 12,54
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|KNFRT
|7,51
|16.845.932
|% -12,78
|
|KRSAN
|6,46
|47.727
|% -10,28
|
|METRO
|2,90
|40.430.339
|% -7,05
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|TLMAN
|7,56
|11.204.205
|% -6,67
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|GUSGR
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|THYAO
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|597.983.144
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|GARAN
|9,20
|324.787.529
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|AKBNK
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|300.004.239
|% -0,29
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|ISFIN
|2,53
|298.280.014
|% -3,44
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|EREGL
|6,54
|277.784.728
|% -0,61
|
|ISFIN
|2,53
|298.280.014
|% -3,44
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|IHLAS
|0,58
|43.377.133
|% 0,00
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|AVGYO
|1,24
|92.467.007
|% 6,90
|
|KRDMD
|2,16
|148.575.696
|% -1,37
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|EKGYO
|1,21
|73.142.991
|% 0,83
|
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|Alış
|Satış
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|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
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|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
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|Sterlin
|7,3817
|7,4187
|% 0,70
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|Frank
|5,7719
|5,8067
|% 0,60
|
|Riyal
|1,5213
|1,5289
|% 0,39
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|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.511
|1.512
|15,91
|
|Altın Gr.
|278
|278
|3,84
|
|Cumhuriyet
|1.843
|1.871
|16,00
|
|Tam
|1.834
|1.880
|18,44
|
|Yarım
|886
|909
|8,91
|
|Çeyrek
|445
|455
|4,46
|
|Gümüş.Ons
|18,04
|18,06
|0,19
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|Gümüş Gr.
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|3,32
|0,05
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|B. Petrol
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|59,57
|-0,67
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