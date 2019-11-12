***BRKSN*** BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***BRKSN*** BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat18 55.591.347 19.269.992 53.082.328 20.772.896Satışların Maliyeti18 -42.458.475 -14.448.714 -40.783.583 -15.658.479TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)13.132.872 4.821.278 12.298.745 5.114.417BRÜT KAR (ZARAR)13.132.872 4.821.278 12.298.745 5.114.417Genel Yönetim Giderleri19 -5.662.000 -2.254.724 -5.642.797 -2.206.612Pazarlama Giderleri19 -7.819.994 -2.848.846 -5.459.507 -2.293.074Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler21 3.626.848 1.209.957 7.477.603 4.890.462Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler21 -2.397.624 -1.258.153 -2.078.673 -1.157.180ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)880.102 -330.488 6.595.371 4.348.013Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler22 142.262 46.364 162.803 50.316FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)1.022.364 -284.124 6.758.174 4.398.329Finansman Gelirleri1.152.063 591.920 80.248 20.102Finansman Giderleri23 -3.552.142 -1.168.237 -6.128.024 -3.628.896SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-1.377.715 -860.441 710.398 789.535Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-216.427 132.796 -965.675 -665.471Dönem Vergi (Gideri) Geliri24 -249.086 -77.585 -985.180 -668.363Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri24 32.659 210.381 19.505 2.892SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-1.594.142 -727.645 -255.277 124.064DÖNEM KARI (ZARARI)-1.594.142 -727.645 -255.277 124.064Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-562.132 -250.513 -466.512 -215.678Ana Ortaklık Payları-1.032.010 -477.132 211.235 339.742Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI4.189.267 -1.495.839Dönem Karı (Zararı)-1.594.142 -255.277Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler3.182.957 2.777.643Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler10,11 1.540.338 1.058.765Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler17.914Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6 17.914Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-152.678 -50.695Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler16 -152.678 -50.695Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler1.733.723 812.997Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-154.853 -8.107Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler24 216.427 965.675Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-18.906İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler3.218.690 -3.584.013Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler3.663.576 -3.127.599İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)26 -1.180 -3.540İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)6 3.664.756 -3.124.059Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler611.665 -824.032İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-15.901İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)611.665 -808.131Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler9 1.318.976 409.774Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-2.518.683 441.552İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6 -2.518.683 441.552Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler143.156 -483.708İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)7 143.156 -483.708Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları4.807.505 -1.061.647Vergi İadeleri (Ödemeleri)-618.238 -434.192YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-1.283.949 -3.476.576Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları-409.995Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri10 18.906Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10,11 -1.426.211 -3.229.384Alınan Faiz22 142.262 143.897FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.989.476 3.706.464Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri5 3.865.461 23.478.047Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları5 -18.814.689Ödenen Faiz23 -1.875.985 -956.894YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)4.894.794 -1.265.951Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi-1.843.889 890.627NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)3.050.905 -375.324DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 4.343.546 7.822.795DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 7.394.451 7.447.471Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 7.394.451 4.343.546Ticari Alacaklar13.098.556 16.479.928İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6,26 1.770 590İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 13.096.786 16.479.338Diğer Alacaklar11.030 6.195İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 11.030 6.195Stoklar9 7.335.567 8.654.543Peşin Ödenmiş Giderler362.352 1.017.052İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler8 362.352 1.017.052Diğer Dönen Varlıklar1.850.299 1.816.527İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar12 1.850.299 1.816.527ARA TOPLAM30.052.255 32.317.791TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR30.052.255 32.317.791DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar34.893 30.465İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 34.893 30.465Maddi Duran Varlıklar10 29.242.861 29.356.189Kullanım Hakkı Varlıkları11 879.532Maddi Olmayan Duran Varlıklar11 22.666 23.465Peşin Ödenmiş Giderler95.660 95.660İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler8 95.660 95.660Ertelenmiş Vergi Varlığı24 783.241 680.399TOPLAM DURAN VARLIKLAR31.058.853 30.186.178TOPLAM VARLIKLAR61.111.108 62.503.969KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar13.799.685 8.067.248İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar301.166Kiralama İşlemlerinden Borçlar5 301.166İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar5 13.498.519 8.067.248Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları3.914.846 8.166.564İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları5 3.914.846 8.166.564Ticari Borçlar9.371.619 11.762.951İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 9.371.619 11.762.951Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)16.500 281.137İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)13 16.500 281.137Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü24 369.152Kısa Vadeli Karşılıklar874.092 910.853Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar14 845.491 882.252Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar15 28.601 28.601Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler542.586 87.715İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler12 542.586 87.715ARA TOPLAM28.519.328 29.645.620TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER28.519.328 29.645.620UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar7.185.394 3.931.437İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar568.049Kiralama İşlemlerinden Borçlar568.049İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar5 6.617.345 3.931.437Uzun Vadeli Karşılıklar299.701 228.813Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar16 299.701 228.813Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü24 1.475.303 1.449.833TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER8.960.398 5.610.083TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER37.479.726 35.255.703ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar24.302.262 27.357.014Ödenmiş Sermaye17 15.600.000 15.600.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)17 312.370 312.370Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)8.282.638 8.521.756Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)8.282.638 8.521.756Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)17 8.559.316 8.619.581Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)17 -276.678 -97.825Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-910.547 933.342Yabancı Para Çevrim Farkları17 -910.547 933.342Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler17 703.178 423.287Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları17 1.346.633 742.742Net Dönem Karı veya Zararı-1.032.010 823.517Kontrol Gücü Olmayan Paylar-670.880 -108.748TOPLAM ÖZKAYNAKLAR23.631.382 27.248.266TOPLAM KAYNAKLAR61.111.108 62.503.969Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler15.600.000 312.370 8.699.935 86.816 14.822 423.287 -1.297.878 2.021.005 25.860.357 25.860.357Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler-60.739 -60.739 -60.739Transferler-40.177 2.061.182 -2.021.005Dönem Karı (Zararı)-128.507 -128.507 -250.834 -379.341Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)17 -77.102 355.423 278.321 278.321Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması273.330 273.330Dönem Sonu Bakiyeler15.600.000 312.370 8.659.758 9.714 370.245 423.287 702.565 -128.507 25.949.432 22.496 25.971.928Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler15.600.000 312.370 8.619.581 -97.825 933.342 423.287 742.742 823.517 27.357.014 -108.748 27.248.266Transferler-60.265 279.891 603.891 -823.517Dönem Karı (Zararı)-1.032.010 -1.032.010 -562.132 -1.594.142Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)17 -178.853 -1.843.889 -2.022.742 -2.022.742Dönem Sonu Bakiyeler15.600.000 312.370 8.559.316 -276.678 -910.547 703.178 1.346.633 -1.032.010 24.302.262 -670.880 23.631.382Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)-1.594.142 -727.645 -255.277 124.064DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-223.566 -33.214 -193.788 -97.411Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)16 -223.566 -33.214 -193.788 -97.411Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-1.799.176 -1.687.841 929.385 554.687Yabancı Para Çevrim Farkları-1.843.889 -1.694.484 890.627 535.204Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler44.713 6.643 38.758 19.483Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri16,24 44.713 6.643 38.758 19.483DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-2.022.742 -1.721.055 735.597 457.276TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-3.616.884 -2.448.700 480.320 581.340Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-562.132 -250.513 -466.512 -215.678Ana Ortaklık Payları-3.054.752 -2.198.187 946.832 797.018http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798516BIST