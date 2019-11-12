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***BRKSN*** BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği

12.11.2019 11:01
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***BRKSN*** BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği )

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Türkçe
Finansal Tablo ve/veya Dipnot Değişikliği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11/11/2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi
01.01.2019-30.09.2019
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotlar
Yoktur
Değişikliğin Nedeni
"Sunum Para Birimi"ni 1.000 TL olarak seçildiğinden düzeltme gereği doğmuştur.
Değişikliğin Net Dönem Karına veya Zararına Etkisi
Yoktur
Açıklamalar

11/11/2019 tarihinde (dün) yayınlanan finansal rapor KAP şablonunda  "Sunum Para Birimi" sehven 1.000 TL olarak seçildiğinden düzeltme gereği doğmuştur.
 Açıklanan finansal tablolarda ve dipnotlarda herhangi bir hata veya değişiklik bulunmamaktadır.Rapor "Sunum Para Birimi"  TL olarak akşam seans sonrası tekrar yayınlanacaktır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798427


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OZGYO 1,35 122.071.528 % 16,38  
ISBTR 25.656,50 256.565 % 15,00  
EDIP 1,08 8.907.605 % 12,50  
AKENR 0,74 29.916.117 % 10,45  
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Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,3927 7,4298 % -0,07  
Frank 5,7855 5,8203 % -0,07  
Riyal 1,5360 1,5437 % 0,06  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.452 1.453 -2,39  
Altın Gr. 270 270 -0,48  
Cumhuriyet 1.803 1.831 5,00  
Tam 1.794 1.839 3,69  
Yarım 867 890 1,79  
Çeyrek 435 445 0,89  
Gümüş.Ons 16,73 16,75 -0,12  
Gümüş Gr. 3,11 3,11 -0,02  
B. Petrol 62,42 62,42 0,24  
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