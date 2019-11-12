***BRKSN*** BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği
12.11.2019 11:01
***BRKSN*** BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Finansal Tablo ve/veya Dipnot Değişikliği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11/11/2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi
01.01.2019-30.09.2019
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotlar
Yoktur
Değişikliğin Nedeni
"Sunum Para Birimi"ni 1.000 TL olarak seçildiğinden düzeltme gereği doğmuştur.
Değişikliğin Net Dönem Karına veya Zararına Etkisi
Yoktur
Açıklamalar
11/11/2019 tarihinde (dün) yayınlanan finansal rapor KAP şablonunda "Sunum Para Birimi" sehven 1.000 TL olarak seçildiğinden düzeltme gereği doğmuştur.
Açıklanan finansal tablolarda ve dipnotlarda herhangi bir hata veya değişiklik bulunmamaktadır.Rapor "Sunum Para Birimi" TL olarak akşam seans sonrası tekrar yayınlanacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798427
BIST
11:45103.815
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 696,40
|Açılış
|: 103.452
|
|Önceki Kapanış
|: 103.118
|
103.923
En Düşük
103.452
11:455,7764
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0025
|Açılış
|: 5,7760
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7720
|
5,7827
En Düşük
5,7667
11:456,3705
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0007
|Açılış
|: 6,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3650
|
6,3818
En Düşük
6,3620
11:45269,81
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,36
|Açılış
|: 269,81
|
|Önceki Kapanış
|: 270,18
|
270,70
En Düşük
268,78
BIST En Aktif Hisseler
|ARSAN
|2,88
|10.253.813
|% 20,00
|
|OZGYO
|1,35
|122.071.528
|% 16,38
|
|ISBTR
|25.656,50
|256.565
|% 15,00
|
|EDIP
|1,08
|8.907.605
|% 12,50
|
|AKENR
|0,74
|29.916.117
|% 10,45
|
|KLNMA
|39,44
|1.493.001
|% -14,96
|
|IEYHO
|0,43
|41.067.268
|% -6,52
|
|SELEC
|5,57
|4.462.958
|% -5,59
|
|HATEK
|5,42
|2.853.169
|% -4,91
|
|YATAS
|6,01
|13.949.703
|% -4,75
|
|THYAO
|13,30
|682.136.775
|% 2,39
|
|ASELS
|19,11
|219.999.116
|% 1,76
|
|PGSUS
|68,20
|167.129.991
|% 3,18
|
|OZGYO
|1,35
|122.071.528
|% 16,38
|
|KOZAA
|8,90
|102.300.344
|% 1,83
|
|IEYHO
|0,43
|41.067.268
|% -6,52
|
|OZGYO
|1,35
|122.071.528
|% 16,38
|
|THYAO
|13,30
|682.136.775
|% 2,39
|
|CEMAS
|1,20
|60.135.164
|% 9,09
|
|AKENR
|0,74
|29.916.117
|% 10,45
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3927
|7,4298
|% -0,07
|
|Frank
|5,7855
|5,8203
|% -0,07
|
|Riyal
|1,5360
|1,5437
|% 0,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.452
|1.453
|-2,39
|
|Altın Gr.
|270
|270
|-0,48
|
|Cumhuriyet
|1.803
|1.831
|5,00
|
|Tam
|1.794
|1.839
|3,69
|
|Yarım
|867
|890
|1,79
|
|Çeyrek
|435
|445
|0,89
|
|Gümüş.Ons
|16,73
|16,75
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|3,11
|3,11
|-0,02
|
|B. Petrol
|62,42
|62,42
|0,24
|