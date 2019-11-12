***BRKSN*** BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği









***BRKSN*** BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Tablo ve/veya Dipnot DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi11/11/2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiDeğişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi01.01.2019-30.09.2019Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya DipnotlarYokturDeğişikliğin Nedeni"Sunum Para Birimi"ni 1.000 TL olarak seçildiğinden düzeltme gereği doğmuştur.Değişikliğin Net Dönem Karına veya Zararına EtkisiYokturAçıklamalar11/11/2019 tarihinde (dün) yayınlanan finansal rapor KAP şablonunda "Sunum Para Birimi" sehven 1.000 TL olarak seçildiğinden düzeltme gereği doğmuştur.Açıklanan finansal tablolarda ve dipnotlarda herhangi bir hata veya değişiklik bulunmamaktadır.Rapor "Sunum Para Birimi" TL olarak akşam seans sonrası tekrar yayınlanacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798427BIST