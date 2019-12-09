***BRKSN*** BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BRKSN*** BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi09/12/2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuz tarafından,SPK'nun II.17.1 Sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği"ne göre Kurumsal Yönetim Komitesi'nin de görüşü alınarak, TTK.'nun 363.maddesi uyarınca görev süresi dolan bağımsız yönetim kurulu üyemiz Sn. Dünhal Hakan Atitürk yerine, kalan görev süresini tamamlamak ve ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere .............................. T.C Kimlik Numaralı Sn. Nesrin Devrik'in bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak seçilmesine,Sn. Nesrin Devrik'in Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 no'lu Kurumsal Yönetim Tebliği'nde ("Tebliğ") yer alan hükümler çerçevesindei) Kurumsal Yönetim Komitesi'nin Başkan Yardımcılığına,ii) 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 378. maddesi kapsamında 06/02/2014 tarih ve 2014-04 sayılı Yönetim Kurulu kararınca ayrı bir komite olarak oluşturulan Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin üyeliğine,iii) Sermaye Piyasası mevzuatı kapsamında oluşturulan Denetimden Sorumlu Komitesi'nin üyeliğinegetirilmesine oy çokluğu ile karar verilmiştir.Berkosan A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/802529BIST