***BRKSN*** BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
09.12.2019 12:33
***BRKSN*** BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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09/12/2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz tarafından,
SPK'nun II.17.1 Sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği"ne göre Kurumsal Yönetim Komitesi'nin de görüşü alınarak, TTK.'nun 363.maddesi uyarınca görev süresi dolan bağımsız yönetim kurulu üyemiz Sn. Dünhal Hakan Atitürk yerine, kalan görev süresini tamamlamak ve ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere .............................. T.C Kimlik Numaralı Sn. Nesrin Devrik'in bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak seçilmesine,
Sn. Nesrin Devrik'in Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 no'lu Kurumsal Yönetim Tebliği'nde ("Tebliğ") yer alan hükümler çerçevesinde
i) Kurumsal Yönetim Komitesi'nin Başkan Yardımcılığına,
ii) 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 378. maddesi kapsamında 06/02/2014 tarih ve 2014-04 sayılı Yönetim Kurulu kararınca ayrı bir komite olarak oluşturulan Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin üyeliğine,
iii) Sermaye Piyasası mevzuatı kapsamında oluşturulan Denetimden Sorumlu Komitesi'nin üyeliğine
getirilmesine oy çokluğu ile karar verilmiştir.
Berkosan A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/802529
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|EKGYO
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|99.919.394
|% 9,33
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|IHLGM
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|CEMAS
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|Alış
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|Dolar
|0,0000
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|Euro
|0,0000
|0,0000
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|Sterlin
|7,6140
|7,6522
|% 0,43
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|Alış
|Satış
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|Altın Gr.
|273
|273
|0,99
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|Cumhuriyet
|1.809
|1.836
|7,00
|
|Tam
|1.801
|1.846
|7,38
|
|Yarım
|870
|893
|3,57
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|Çeyrek
|437
|446
|1,78
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