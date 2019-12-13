***BRKSN*** BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
13.12.2019 10:24
***BRKSN*** BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
MEMET ALDIKAÇTI Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Ziraat Mühendisi Yönetim Kurulu Başkanı 17.05 A ve B Bağımsız Üye Değil
ENİS ALDIKAÇTI Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Üst Düzey Yönetici Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 13.6 A ve B Bağımsız Üye Değil
MELTEM VANLI Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Mimar Satış-Pazarlama Koordinatörü Bağımsız Üye Değil
HAYDAR ŞAHİN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Hakim - - Bağımsız Üye Kurumsal Yönetim Komitesi,Riskin Erken Saptanması Komitesi, Denetimden Sorumlu Komite
NESRİN DEVRİK Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Muhasebeci 09.12.2019 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi,Riskin Erken Saptanması Komitesi, Denetimden Sorumlu Komite
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/803304
BIST
12:09111.217
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 1.102,21
|Açılış
|: 111.011
|
|Önceki Kapanış
|: 110.115
|
111.265
En Düşük
110.680
12:095,7856
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0036
|Açılış
|: 5,7810
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7770
|
5,7933
En Düşük
5,7699
12:096,4640
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0144
|Açılış
|: 6,4530
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4310
|
6,4845
En Düşük
6,4332
12:09273,95
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,34
|Açılış
|: 273,95
|
|Önceki Kapanış
|: 273,61
|
274,07
En Düşük
271,83
BIST En Aktif Hisseler
|BURVA
|5,60
|4.489.531
|% 14,75
|
|TIRE
|3,31
|144.569.288
|% 11,82
|
|HURGZ
|1,20
|2.664.232
|% 11,11
|
|NIBAS
|6,65
|33
|% 10,83
|
|UZERB
|3,21
|61.818
|% 9,93
|
|GLRYH
|1,98
|13.192.761
|% -14,66
|
|USAK
|1,82
|31.626.108
|% -12,92
|
|DIRIT
|0,77
|167.094
|% -9,41
|
|ETYAT
|1,36
|13.105.752
|% -9,33
|
|EUKYO
|1,61
|3.368.662
|% -5,29
|
|THYAO
|14,12
|510.401.565
|% 0,43
|
|GARAN
|10,79
|174.009.024
|% 1,98
|
|ASELS
|19,69
|170.724.045
|% 0,82
|
|ISFIN
|3,22
|163.182.800
|% 3,21
|
|TIRE
|3,31
|144.569.288
|% 11,82
|
|KRDMD
|2,46
|138.039.477
|% 0,41
|
|ISFIN
|3,22
|163.182.800
|% 3,21
|
|EKGYO
|1,52
|77.184.301
|% 0,66
|
|YKBNK
|2,48
|116.783.584
|% 1,22
|
|IHLAS
|0,80
|37.616.263
|% 1,27
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7270
|7,7657
|% 1,55
|
|Frank
|5,8582
|5,8934
|% 0,04
|
|Riyal
|1,5376
|1,5453
|% -0,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.472
|1.473
|2,58
|
|Altın Gr.
|274
|274
|0,25
|
|Cumhuriyet
|1.813
|1.841
|-4,00
|
|Tam
|1.806
|1.851
|-12,00
|
|Yarım
|873
|895
|-5,80
|
|Çeyrek
|438
|448
|-2,90
|
|Gümüş.Ons
|16,95
|16,98
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|3,15
|3,16
|-0,00
|
|B. Petrol
|64,81
|64,81
|0,61
|