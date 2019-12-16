***BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu Üyeliği görevinden ayrılan sn. Mustafa KARAMEHMETOĞLU yerine, Şirketimiz yönetim Kurulu tarafından sn.Mansur ÇELEPKOLU 'nun atanmasına, bu atamanın yapılacak ilk genel kurulda onaya sunulmasına ve şirketi her hususta münferit imzası ile temsil ve ilzam etmek üzere yetki verilmesine karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/803782BIST