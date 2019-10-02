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***BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

02.10.2019 22:28
GÜNCEL HABERLER

***BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
MELİKŞAH UTKU Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Başkanı Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü - Türkiye Katılım Bankaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi - Katılım Emeklilik ve Hayat A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Bağımsız Üye Değil
İDRİS TURAN İLTER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Yönetim Kurulu Üyesi Bileşim Alternatif Dağıtım Kanalları ve Ödeme Sistemleri A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi - Erdem Özel Eğitim Hizmetleri ve Ticaret A.Ş.Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye
MUSTAFA KARAMEHMETOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Bağımsız Üye Değil
İBRAHİM ÖZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Bağımsız Üye Değil
TÜLAY ŞALVA Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. Yatırım Bankacılığı Müdürü Bağımsız Üye Değil
ZEYNEP MEMİŞ Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. Yatırım Bankacılığı Yönetmeni Bağımsız Üye Değil




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