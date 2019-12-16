***BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviMELİKŞAH UTKU Erkek Yönetim Kurulu Başkanı 03.11.2016 Yönetim Kurulu Başkanı Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü - Türkiye Katılım Bankaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi - Katılım Emeklilik ve Hayat A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Evet Bağımsız Üye DeğilİDRİS TURAN İLTER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 12.12.2013 Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Yönetim Kurulu Üyesi Bileşim Alternatif Dağıtım Kanalları ve Ödeme Sistemleri A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi - Erdem Özel Eğitim Hizmetleri ve Ticaret A.Ş.Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız ÜyeMANSUR ÇELEPKOLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 16.12.2019 Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye Değilhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/803783BIST