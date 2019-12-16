***BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
16.12.2019 19:50
***BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
MELİKŞAH UTKU Erkek Yönetim Kurulu Başkanı 03.11.2016 Yönetim Kurulu Başkanı Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü - Türkiye Katılım Bankaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi - Katılım Emeklilik ve Hayat A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Evet Bağımsız Üye Değil
İDRİS TURAN İLTER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 12.12.2013 Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Yönetim Kurulu Üyesi Bileşim Alternatif Dağıtım Kanalları ve Ödeme Sistemleri A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi - Erdem Özel Eğitim Hizmetleri ve Ticaret A.Ş.Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye
MANSUR ÇELEPKOLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 16.12.2019 Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye Değil
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/803783
BIST
18:05111.126
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 648,92
|Açılış
|: 110.674
|
|Önceki Kapanış
|: 110.477
|
111.443
En Düşük
110.234
18:055,8480
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,0352
|Açılış
|: 5,8480
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|Önceki Kapanış
|: 5,8090
|
5,8594
En Düşük
5,8018
18:056,5191
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 0,0554
|Açılış
|: 6,5120
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|Önceki Kapanış
|: 6,4550
|
6,5311
En Düşük
6,4603
18:05277,41
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 1,43
|Açılış
|: 277,41
|
|Önceki Kapanış
|: 275,98
|
278,53
En Düşük
275,22
BIST En Aktif Hisseler
|UNYEC
|4,86
|18.462.330
|% 20,00
|
|DERAS
|4,24
|9.280.922
|% 19,77
|
|GUSGR
|2,43
|300.382.302
|% 19,70
|
|BOLUC
|4,57
|64.156.931
|% 15,99
|
|ATAGY
|5,30
|14.410.145
|% 14,97
|
|KERVN
|0,55
|888.238
|% -9,84
|
|QNBFB
|24,96
|4.993.093
|% -8,64
|
|COSMO
|2,22
|79.811
|% -7,50
|
|FRIGO
|12,05
|572.854
|% -6,52
|
|BALAT
|0,55
|101.277
|% -5,17
|
|THYAO
|14,01
|1.351.150.191
|% 1,37
|
|KRDMD
|2,53
|562.865.692
|% 1,61
|
|ASELS
|19,53
|477.953.944
|% -0,10
|
|GARAN
|10,92
|374.196.735
|% -0,55
|
|GSRAY
|2,45
|324.452.319
|% 2,51
|
|KRDMD
|2,53
|562.865.692
|% 1,61
|
|ALBRK
|1,35
|214.158.154
|% 5,47
|
|GSRAY
|2,45
|324.452.319
|% 2,51
|
|GUSGR
|2,43
|300.382.302
|% 19,70
|
|TSPOR
|2,77
|314.581.856
|% 7,78
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7823
|7,8214
|% 0,63
|
|Frank
|5,9282
|5,9639
|% 0,77
|
|Riyal
|1,5548
|1,5626
|% 0,62
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.475
|1.475
|-1,26
|
|Altın Gr.
|277
|277
|1,49
|
|Cumhuriyet
|1.840
|1.868
|21,00
|
|Tam
|1.833
|1.878
|16,87
|
|Yarım
|886
|909
|8,16
|
|Çeyrek
|444
|454
|4,08
|
|Gümüş.Ons
|17,02
|17,06
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|3,20
|3,21
|0,04
|
|B. Petrol
|65,33
|65,33
|0,11
|