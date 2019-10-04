***BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Yatırımcı Raporu
04.10.2019 16:55
***BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Yatırımcı Raporu )
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Türkçe
Yatırımcı Raporu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
01.07.2019 - 30.09.2019 tarihlerini kapsayan Yatırımcı Raporu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790415
BIST
18:05103.464
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 679,19
|Açılış
|: 102.784
|
|Önceki Kapanış
|: 102.784
|
103.875
En Düşük
102.784
18:055,6945
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0003
|Açılış
|: 5,6890
|
|Önceki Kapanış
|: 5,6870
|
5,7130
En Düşük
5,6853
18:056,2555
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0057
|Açılış
|: 6,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2450
|
6,2697
En Düşük
6,2383
18:05275,48
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,14
|Açılış
|: 275,48
|
|Önceki Kapanış
|: 275,63
|
277,29
En Düşük
273,71