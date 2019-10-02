***BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu Toplantısında,Sn. İbrahim Öz, Sn. Tülay Şalva ve Sn. Zeynep Memiş'in Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeliği görevine atanmasına, bu üyelerin yapılacak ilk genel kurulda onaya sunulmasına karar verilmiştir.Kamuoyunun Bilgilerine arz ederiz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/789732BIST