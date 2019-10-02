***BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
02.10.2019 21:53
***BRKT*** BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu Toplantısında,
Sn. İbrahim Öz, Sn. Tülay Şalva ve Sn. Zeynep Memiş'in Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeliği görevine atanmasına, bu üyelerin yapılacak ilk genel kurulda onaya sunulmasına karar verilmiştir.
Kamuoyunun Bilgilerine arz ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/789732
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