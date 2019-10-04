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***BRKT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

04.10.2019 14:58
GÜNCEL HABERLER

***BRKT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )

İlgili Şirketler [BRKT]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

Borsa Karar Tarihi
23/10/2018
Kira Sertifikası İşlem Görecek Şirketin Unvanı
Bereket Varlık Kiralama A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
ISIN Kodu
TRDBRKT12015
Nominal Değer (TL)
450.000.000
Vade Başlangıç Tarihi
04/10/2019
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
08/10/2019
Vadesi (Gün)
98
İtfa Tarihi
10/01/2020
İhraç Şekli
Halka Arz (Public Offer)
Açıklamalar




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790223


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