***BRKT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması
08.11.2019 17:52
***BRKT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [BRKT]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
04/09/2019
Kira Sertifikası İşlem Görecek Şirketin Unvanı
Bereket Varlık Kiralama A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
ISIN Kodu
TRDBRKT22022
Nominal Değer (TL)
400.000.000
Vade Başlangıç Tarihi
08/11/2019
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
12/11/2019
Vadesi (Gün)
96
İtfa Tarihi
12/02/2020
İhraç Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış (Sold To Qualified Investor)
Açıklamalar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/797640
BIST
18:05103.153
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -391,15
|Açılış
|: 103.446
|
|Önceki Kapanış
|: 103.544
|
104.018
En Düşük
103.021
18:055,7670
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0196
|Açılış
|: 5,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7400
|
5,7718
En Düşük
5,7385
18:056,3579
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0017
|Açılış
|: 6,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3500
|
6,3701
En Düşük
6,3385
18:05271,13
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,24
|Açılış
|: 271,13
|
|Önceki Kapanış
|: 271,37
|
272,74
En Düşük
269,08
BIST En Aktif Hisseler
|IHGZT
|3,11
|9.756.933
|% 19,62
|
|MRGYO
|0,92
|22.818.076
|% 15,00
|
|SMART
|3,25
|315.711.863
|% 14,04
|
|BURVA
|5,32
|5.821.856
|% 10,37
|
|METAL
|0,78
|27.028
|% 9,86
|
|KLNMA
|54,55
|78.738.605
|% -14,96
|
|VERUS
|15,32
|38.766.898
|% -13,84
|
|BRSAN
|8,72
|14.391.032
|% -8,69
|
|TIRE
|1,79
|40.319.952
|% -8,67
|
|YESIL
|13,81
|45.649.890
|% -7,93
|
|THYAO
|12,80
|1.809.669.064
|% 1,11
|
|PETKM
|3,73
|550.222.464
|% 1,63
|
|ASELS
|18,91
|538.647.709
|% -0,16
|
|ICBCT
|4,78
|524.009.973
|% 7,17
|
|HALKB
|5,77
|500.797.501
|% 4,72
|
|PETKM
|3,73
|550.222.464
|% 1,63
|
|THYAO
|12,80
|1.809.669.064
|% 1,11
|
|KRDMD
|2,31
|278.679.690
|% -0,86
|
|ICBCT
|4,78
|524.009.973
|% 7,17
|
|SMART
|3,25
|315.711.863
|% 14,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3459
|7,3827
|% 0,04
|
|Frank
|5,7615
|5,7963
|% 0,12
|
|Riyal
|1,5336
|1,5413
|% 0,36
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.462
|1.462
|-6,12
|
|Altın Gr.
|271
|271
|-0,26
|
|Cumhuriyet
|1.796
|1.823
|-22,00
|
|Tam
|1.787
|1.832
|-24,12
|
|Yarım
|864
|886
|-11,66
|
|Çeyrek
|433
|443
|-5,84
|
|Gümüş.Ons
|16,81
|16,83
|-0,30
|
|Gümüş Gr.
|3,12
|3,12
|-0,04
|
|B. Petrol
|62,38
|62,38
|0,09
|