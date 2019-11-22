***BRKT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması
22.11.2019 14:57
***BRKT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [BRKT]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
04/09/2019
Kira Sertifikası İşlem Görecek Şirketin Unvanı
Bereket Varlık Kiralama A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
ISIN Kodu
TRDBRKT22030
Nominal Değer (TL)
200.000.000
Vade Başlangıç Tarihi
22/11/2019
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
26/11/2019
Vadesi (Gün)
98
İtfa Tarihi
28/02/2020
İhraç Şekli
Halka Arz (Public Offer)
Açıklamalar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800111
BIST
16:47106.235
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -570,52
|Açılış
|: 107.109
|
|Önceki Kapanış
|: 106.805
|
107.495
En Düşük
106.020
16:475,7172
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0175
|Açılış
|: 5,7140
|
|Önceki Kapanış
|: 5,6970
|
5,7172
En Düşük
5,6924
16:476,3240
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0162
|Açılış
|: 6,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3050
|
6,3245
En Düşük
6,2977
16:47270,09
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 1,57
|Açılış
|: 270,09
|
|Önceki Kapanış
|: 268,52
|
270,15
En Düşük
268,08
BIST En Aktif Hisseler
|MRSHL
|39,72
|16.402.759
|% 20,00
|
|VAKFN
|2,18
|36.448.896
|% 17,20
|
|AKENR
|0,93
|70.543.737
|% 12,05
|
|KLNMA
|47,00
|4.199.861
|% 11,32
|
|SANKO
|5,54
|29.873.589
|% 11,24
|
|KLGYO
|3,01
|96.703.918
|% -11,21
|
|MGROS
|22,80
|207.382.930
|% -7,84
|
|UZERB
|1,60
|35.728
|% -6,98
|
|MSGYO
|1,62
|25.205.720
|% -5,26
|
|GARFA
|3,50
|4.622.748
|% -4,89
|
|THYAO
|13,54
|931.795.949
|% -1,53
|
|GARAN
|10,15
|254.657.357
|% -0,59
|
|PETKM
|3,72
|245.103.072
|% -0,27
|
|ASELS
|19,20
|235.995.069
|% -0,57
|
|MGROS
|22,80
|207.382.930
|% -7,84
|
|OZGYO
|1,47
|169.323.390
|% 7,30
|
|KRDMD
|2,35
|187.208.047
|% 0,43
|
|AKENR
|0,93
|70.543.737
|% 12,05
|
|EKGYO
|1,46
|108.239.088
|% -1,35
|
|THYAO
|13,54
|931.795.949
|% -1,53
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3262
|7,3629
|% -0,11
|
|Frank
|5,7239
|5,7584
|% 0,16
|
|Riyal
|1,5195
|1,5271
|% 0,28
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.469
|1.469
|4,13
|
|Altın Gr.
|270
|270
|1,50
|
|Cumhuriyet
|1.791
|1.818
|5,00
|
|Tam
|1.784
|1.829
|6,03
|
|Yarım
|862
|885
|2,91
|
|Çeyrek
|432
|442
|1,36
|
|Gümüş.Ons
|17,13
|17,15
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,15
|3,15
|0,01
|
|B. Petrol
|63,75
|63,75
|-0,22
|
Seans Raporu
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16:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -825, 38 kaybederek (% -0.63 ) 130, 887
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16:56XU100
Endeks 106, 200 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 57 altında . İşlem hacmi 5, 665.00 milyon TL de
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16:56MARKA
Yüzde -4.72 oranında düşüşle 1.01 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 468, 182 adet işlem
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16:54MGROS
Yüzde -7.84 oranında düşüşle 22.80 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 048, 884 adet işlem
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16:52PINSU
Yüzde -4.55 oranında düşüşle 2.10 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 340, 515 adet işlem