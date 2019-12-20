***BRKT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması
20.12.2019 17:37
***BRKT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [BRKT]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
04/09/2019
Kira Sertifikası İşlem Görecek Şirketin Unvanı
Bereket Varlık Kiralama A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
ISIN Kodu
TRDBRKT32021
Nominal Değer (TL)
325.000.000
Vade Başlangıç Tarihi
20/12/2019
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
24/12/2019
Vadesi (Gün)
96
İtfa Tarihi
25/03/2020
İhraç Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış (Sold To Qualified Investor)
Açıklamalar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804623
BIST
17:34111.238
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 638,09
|Açılış
|: 111.041
|
|Önceki Kapanış
|: 110.599
|
111.636
En Düşük
110.859
17:345,9382
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0053
|Açılış
|: 5,9340
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9380
|
5,9451
En Düşük
5,9064
17:346,5860
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -0,0281
|Açılış
|: 6,5730
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5960
|
6,6169
En Düşük
6,5631
17:34282,51
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,21
|Açılış
|: 282,51
|
|Önceki Kapanış
|: 282,72
|
282,79
En Düşük
280,72
BIST En Aktif Hisseler
|IPEKE
|8,32
|708.766.396
|% 18,86
|
|AYCES
|9,48
|4.628.692
|% 14,91
|
|MTRYO
|7,00
|10.514.861
|% 14,75
|
|ESCOM
|1,39
|6.409.815
|% 13,01
|
|GOODY
|3,98
|165.912.568
|% 10,56
|
|EUKYO
|1,76
|7.860.954
|% -14,56
|
|GLBMD
|1,62
|18.579.680
|% -14,29
|
|EUYO
|1,18
|10.618.912
|% -13,24
|
|FLAP
|4,40
|64.582.989
|% -13,21
|
|ETYAT
|1,29
|18.544.566
|% -11,03
|
|KOZAA
|10,29
|1.149.715.171
|% 9,00
|
|THYAO
|13,75
|911.822.521
|% -0,07
|
|IPEKE
|8,32
|708.766.396
|% 18,86
|
|SISE
|5,24
|398.339.945
|% 1,35
|
|KOZAL
|77,45
|368.352.899
|% 3,68
|
|IHLGM
|0,96
|176.975.575
|% 9,09
|
|KRSTL
|1,72
|272.750.262
|% -1,71
|
|EKGYO
|1,44
|170.051.724
|% 0,70
|
|KOZAA
|10,29
|1.149.715.171
|% 9,00
|
|KRDMD
|2,54
|255.754.647
|% -0,78
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7228
|7,7616
|% 0,15
|
|Frank
|6,0272
|6,0635
|% -0,44
|
|Riyal
|1,5782
|1,5861
|% -0,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.479
|1.479
|-0,12
|
|Altın Gr.
|282
|283
|-0,22
|
|Cumhuriyet
|1.873
|1.901
|4,00
|
|Tam
|1.863
|1.910
|3,56
|
|Yarım
|901
|924
|1,72
|
|Çeyrek
|452
|462
|0,86
|
|Gümüş.Ons
|17,19
|17,24
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|3,28
|3,29
|0,02
|
|B. Petrol
|66,37
|66,37
|-0,17
|
Seans Raporu
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17:47ITTFH
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17:42OZKGY
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17:42OZKGY
Yüzde 4.78 oranında artışla 2.41 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 703, 652 adet işlem