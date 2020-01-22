***BRKT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması
22.01.2020 16:25
***BRKT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [BRKT]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
04/09/2019
Kira Sertifikası İşlem Görecek Şirketin Unvanı
Bereket Varlık Kiralama A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
ISIN Kodu
TRDBRKT52029
Nominal Değer (TL)
275.000.000
Vade Başlangıç Tarihi
22/01/2020
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
24/01/2020
Vadesi (Gün)
111
İtfa Tarihi
12/05/2020
İhraç Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış (Sold To Qualified Investor)
Açıklamalar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/814004
BIST
18:05122.747
En Yüksek
|Değişim
|: -0,65%
|| -809,02
|Açılış
|: 124.216
|
|Önceki Kapanış
|: 123.556
|
124.537
En Düşük
122.369
18:055,9301
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0045
|Açılış
|: 5,9210
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9290
|
5,9445
En Düşük
5,9159
18:056,5679
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0135
|Açılış
|: 6,5620
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5830
|
6,5906
En Düşük
6,5612
18:05296,75
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,72
|Açılış
|: 296,75
|
|Önceki Kapanış
|: 297,47
|
297,69
En Düşük
295,91
BIST En Aktif Hisseler
|PENGD
|2,80
|49.358.884
|% 19,66
|
|EGPRO
|14,87
|18.943.677
|% 18,02
|
|HUBVC
|37,14
|39.456.246
|% 17,01
|
|BURCE
|8,15
|2.692.875
|% 14,95
|
|ERSU
|3,24
|33.276.256
|% 14,89
|
|QNBFB
|75,95
|81.452.451
|% -15,00
|
|QNBFL
|203,20
|535.484
|% -14,98
|
|BERA
|4,22
|150.049.312
|% -10,40
|
|BALAT
|2,18
|180.306
|% -9,92
|
|DAGHL
|4,30
|1.469.951
|% -9,85
|
|THYAO
|14,72
|1.665.386.707
|% -1,08
|
|IPEKE
|10,04
|1.114.407.686
|% 13,96
|
|HALKB
|7,07
|1.032.023.331
|% 2,02
|
|KRDMD
|3,05
|787.429.325
|% -2,56
|
|PETKM
|4,05
|698.084.782
|% -0,98
|
|ALBRK
|1,75
|466.203.093
|% 0,57
|
|KRDMD
|3,05
|787.429.325
|% -2,56
|
|PETKM
|4,05
|698.084.782
|% -0,98
|
|ODAS
|1,97
|316.526.805
|% 1,55
|
|HALKB
|7,07
|1.032.023.331
|% 2,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7601
|7,7990
|% 0,55
|
|Frank
|6,0887
|6,1254
|% -0,22
|
|Riyal
|1,5753
|1,5832
|% -0,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.555
|1.556
|-3,12
|
|Altın Gr.
|297
|297
|-0,83
|
|Cumhuriyet
|1.963
|1.993
|6,00
|
|Tam
|1.954
|2.003
|7,37
|
|Yarım
|945
|969
|3,57
|
|Çeyrek
|474
|485
|1,78
|
|Gümüş.Ons
|17,82
|17,86
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,40
|3,41
|0,00
|
|B. Petrol
|63,23
|63,23
|-1,36
|
Seans Raporu
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-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -1409, 03 kaybederek (% -0.94 ) 148, 270
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17:59XU100
Endeks 122, 644 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 74 altında . İşlem hacmi 12, 700.00 milyon TL de
-
17:58TUCLK
Yüzde -4.13 oranında düşüşle 4.41 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 571, 295 adet işlem
-
17:54XU100
Endeks 122, 679 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 71 altında . İşlem hacmi 12, 584.00 milyon TL de
-
17:52KUYAS
Yüzde -4.32 oranında düşüşle 1.77 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 008, 776 adet işlem