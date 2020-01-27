***BRKT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması
27.01.2020 14:12
***BRKT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [BRKT]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
04/09/2019
Kira Sertifikası İşlem Görecek Şirketin Unvanı
Bereket Varlık Kiralama A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
ISIN Kodu
TRDBRKT42038
Nominal Değer (TL)
100.000.000
Vade Başlangıç Tarihi
27/01/2020
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
29/01/2020
Vadesi (Gün)
79
İtfa Tarihi
15/04/2020
İhraç Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış (Sold To Qualified Investor)
Açıklamalar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/814551
BIST
17:11120.759
En Yüksek
|Değişim
|: -1,13%
|| -1.383,12
|Açılış
|: 120.712
|
|Önceki Kapanış
|: 122.142
|
121.674
En Düşük
120.627
17:115,9509
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0081
|Açılış
|: 5,9450
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9350
|
5,9514
En Düşük
5,9349
17:116,5610
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0070
|Açılış
|: 6,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5420
|
6,5682
En Düşük
6,5420
17:11302,78
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 2,43
|Açılış
|: 302,78
|
|Önceki Kapanış
|: 300,36
|
303,79
En Düşük
300,02
BIST En Aktif Hisseler
|KUTPO
|10,10
|41.792.821
|% 19,95
|
|CRFSA
|7,76
|68.301.526
|% 19,94
|
|TKNSA
|12,02
|366.553.881
|% 18,89
|
|PNSUT
|16,68
|126.617.031
|% 17,46
|
|LINK
|24,70
|14.436.912
|% 16,07
|
|BURVA
|18,08
|634.500
|% -14,96
|
|EKIZ
|1,17
|114.533
|% -8,59
|
|EGCYO
|0,44
|573.601
|% -8,33
|
|RYSAS
|11,70
|10.279.708
|% -8,16
|
|KSTUR
|22,50
|14.570
|% -7,71
|
|THYAO
|14,23
|1.220.822.938
|% -2,13
|
|GUSGR
|2,70
|966.922.538
|% -1,82
|
|PETKM
|4,09
|757.183.148
|% 0,49
|
|ASELS
|23,44
|611.207.907
|% 2,18
|
|TKNSA
|12,02
|366.553.881
|% 18,89
|
|GUSGR
|2,70
|966.922.538
|% -1,82
|
|CEMAS
|1,55
|306.233.292
|% 1,97
|
|PETKM
|4,09
|757.183.148
|% 0,49
|
|ALBRK
|1,76
|321.197.071
|% 1,73
|
|KRDMD
|2,98
|351.406.794
|% -1,32
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7472
|7,7860
|% -0,00
|
|Frank
|6,1182
|6,1551
|% 0,38
|
|Riyal
|1,5813
|1,5892
|% 0,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.584
|1.585
|12,78
|
|Altın Gr.
|303
|303
|2,45
|
|Cumhuriyet
|2.000
|2.030
|23,00
|
|Tam
|1.993
|2.043
|17,55
|
|Yarım
|963
|988
|8,49
|
|Çeyrek
|483
|494
|4,24
|
|Gümüş.Ons
|18,22
|18,26
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|3,49
|3,50
|0,03
|
|B. Petrol
|58,63
|58,63
|-1,26
|
Seans Raporu
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17:17XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -1684, 73 kaybederek (% -1.14 ) 145, 579
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17:17XU100
Endeks 121, 116 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 84 altında . İşlem hacmi 8, 785.00 milyon TL de
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17:14RYSAS
Yüzde -7.38 oranında düşüşle 11.80 lira fiyatla işlem gören hissede 852, 582 adet işlem
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17:12XU100
Endeks 121, 100 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 85 altında . İşlem hacmi 8, 722.00 milyon TL de
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17:07
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TSKB, ASELS, TOASO