***BRMEN*** BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş.( Değerleme Raporu









***BRMEN*** BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş.( Değerleme Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeDeğerleme RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi---Bildirim İçeriğiDeğerlemeyi Yapan KuruluşLAL GAYRİMENKÜL DEĞERLEME VE MÜŞAVİRLİK A.Ş.Değerleme Raporunun İçeriğiOsman Kavuncu Mah. Mensucat Cad. No.22 Melikgazi Kayseri adresindeki gayrimenkullerin değerlemesiRapor Tarihi07.01.2020AçıklamalarBirlik Mensucat Ticaret ve Sanayi İşletmesi A.Ş.'nin aktifinde yer alan, Osman Kavuncu Mah. Mensucat Cad. No.22 Melikgazi Kayseri adresindeki gayrimenkullerin piyasa değerlerinin tespitine yönelik olarak SPK listesinde yer alan LAL Gayrimenkul Değerleme ve Müşavirlik A.Ş.'ye değerleme yaptırılmıştır.İlgili değerleme raporu ekte tarafınıza sunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/809610BIST