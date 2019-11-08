***BRMEN*** BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş.( Finansal Rapor









***BRMEN*** BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler16.437.222 19.975.828 25.001 29.872.811 -324.474 252.843 -23.371.746 -934.653 41.932.832 6.715 41.939.547Transferler15 -934.653 934.653 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)Dönem Karı (Zararı)15 -14.079.324 -14.079.324 -228 -14.079.552Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)637.650 -33.525 604.125 604.125Sermaye ArttırımıDönem Sonu Bakiyeler16.437.222 19.975.828 25.001 30.510.461 -357.999 252.843 -24.306.399 -14.079.324 28.457.633 6.487 28.464.120Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler16.437.222 19.975.828 25.001 31.275.641 -348.958 252.843 -24.306.399 -8.709.510 34.601.668 6.134 34.607.802Transferler-8.709.510 8.709.510Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-29.227 -10.704.599 -10.733.826 -121 -10.733.947Dönem Karı (Zararı)0 -10.704.599 -10.704.599 -121 -10.704.720Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-29.227 -29.227 -29.227Dönem Sonu Bakiyeler16.437.222 19.975.828 25.001 31.275.641 -378.185 252.843 -33.015.909 -10.704.599 23.867.842 6.013 23.873.855Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI21.500.748 -4.648.210Dönem Karı (Zararı)-10.704.599 -14.079.324Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-10.704.599 -14.079.324Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler10.354.833 1.636.174Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler6,7 24.605 60.412Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler114.232 58.925Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8 114.232 58.925Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler10.215.996 1.172.030Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler13 10.215.996 1.172.030Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler0 1.992.777Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler0 -2.813.650Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler0 -2.813.650Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler-26.043Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler1.191.723İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler21.886.937 7.812.372Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler756.145 1.619.993İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)0 2.513İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)756.145 1.617.480Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler97.926 -147.475İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)97.926 -147.475Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-61.418 130.453Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler705.643 -45.570İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)745.915 5.798İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-40.272 -51.368Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler20.388.641 6.254.971İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)20.475.154 6.549.708İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-86.513 -294.737Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları21.537.171 -4.630.778Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-36.423 -17.432YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI144.654 -1.400Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları6.054 -1.400Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları14.846Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları6,7 -8.792 -1.400Alınan Temettüler138.600 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-48.185.885 4.459.478Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri0 6.823.673Kredilerden Nakit Girişleri0 6.823.673Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-39.590.766 -7.234.642Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-39.590.766 -7.234.642İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış6.000.000Ödenen Faiz-8.595.119 -1.129.553YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-26.540.483 -190.132NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-26.540.483 -190.132DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ26.631.890 209.590DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ91.407 19.458Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri91.407 26.631.890Ticari Alacaklar1.271.519 2.027.663İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar1.271.519 2.027.663Diğer Alacaklar7.743 7.744İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar16 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7.743 7.744Stoklar107.189 45.771Peşin Ödenmiş Giderler58.336 164.295İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler58.336 164.295Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar1.203 188Diğer Dönen Varlıklar7.018 -1.240İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar7.018 -1.240ARA TOPLAM1.544.415 28.876.311TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.544.415 28.876.311DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar10 195.475Diğer Alacaklar2.151 2.151İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar2.151 2.151Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller5 62.463.030 62.463.030Maddi Duran Varlıklar6 14.370.077 14.384.269Maddi Olmayan Duran Varlıklar298.987 84.657Diğer Haklar2,5 230.797 0Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar7 68.190 84.657Diğer Duran Varlıklar677.873 713.766İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar677.873 713.766TOPLAM DURAN VARLIKLAR78.007.593 77.647.873TOPLAM VARLIKLAR79.552.008 106.524.184KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar4 34.937 10.535.853İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar4 34.937 10.535.853Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar34.937 10.535.853Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları5 45.840 27.330.884İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları45.840 27.330.884Banka Kredileri0 27.330.884Kiralama İşlemlerinden Borçlar45.840 0Ticari Borçlar905.118 199.475İlişkili Taraflara Ticari Borçlar16 760.130 14.215İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar144.988 185.260Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar122.945 90.617Diğer Borçlar54.089.845 33.524.074İlişkili Taraflara Diğer Borçlar16 54.089.845 33.524.074Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)3.665 15.120İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)3.665 15.120Kısa Vadeli Karşılıklar102.420 63.299Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar8 102.420 63.299Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler72.233 81.992İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler8 72.233 81.992ARA TOPLAM55.377.003 71.841.314TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER55.377.003 71.841.314UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar189.659 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar189.659 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar189.659 0Uzun Vadeli Karşılıklar111.491 75.068Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar8 111.491 75.068TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER301.150 75.068TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER55.678.153 71.916.382ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar23.867.842 34.601.668Ödenmiş Sermaye9 16.437.222 16.437.222Sermaye Düzeltme Farkları9 19.975.828 19.975.828Paylara İlişkin Primler (İskontolar)25.001 25.001Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)30.897.456 30.926.683Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)30.897.456 30.926.683Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-378.185 -348.958Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)31.275.641 31.275.641Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler252.843 252.843Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-33.015.909 -24.306.399Net Dönem Karı veya Zararı-10.704.599 -8.709.510Kontrol Gücü Olmayan Paylar6.013 6.134TOPLAM ÖZKAYNAKLAR23.873.855 34.607.802TOPLAM KAYNAKLAR79.552.008 106.524.184Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat11 2.461.096 2.529.728 655.712 473.104Satışların Maliyeti11 -1.108.859 -961.141 -197.788 -229.256TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)1.352.237 1.568.587 457.924 243.848BRÜT KAR (ZARAR)1.352.237 1.568.587 457.924 243.848Genel Yönetim Giderleri-670.368 -653.865 -216.566 -328.913Pazarlama Giderleri-1.015.273 -749.139 -348.077 -280.837Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler12 352.595 51.274 -43.459 15.586Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler12 -102.306 -1.200.254 110.168 -379.134ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-83.115 -983.397 -40.010 -729.450Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler12 138.600 2.813.650 0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)55.485 1.830.253 -40.010 -729.450Finansman Gelirleri13 249.999 2.142.624 0 2.140.844Finansman Giderleri13 -11.010.204 -18.052.429 -3.025.788 -11.271.761SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-10.704.720 -14.079.552 -3.065.798 -9.860.367SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-10.704.720 -14.079.552 -3.065.798 -9.860.367DÖNEM KARI (ZARARI)-10.704.720 -14.079.552 -3.065.798 -9.860.367Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-121 -228 41 -35Ana Ortaklık Payları-10.704.599 -14.079.324 -3.065.839 -9.860.332Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 20 -0,65120000 -0,85660000 -0,18650000 -0,59990000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-29.227 604.125 -20.914 591.430Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)9 0 637.650 0 637.650Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)13,35 -29.227 -20.914 3.173Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-33.525 -49.393Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi-33.525 -49.393Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-29.227 604.125 -20.914 591.430TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-10.733.947 -13.475.427 -3.086.712 -9.268.937Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-121 -228 41 -66Ana Ortaklık Payları-10.733.826 -13.475.199 -3.086.753 -9.268.871http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/797690BIST