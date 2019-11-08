***BRMEN*** BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş.( Finansal Rapor
08.11.2019 18:29
***BRMEN*** BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
16.437.222 19.975.828 25.001 29.872.811 -324.474 252.843 -23.371.746 -934.653 41.932.832 6.715 41.939.547
Transferler
15 -934.653 934.653 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
15 -14.079.324 -14.079.324 -228 -14.079.552
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
637.650 -33.525 604.125 604.125
Sermaye Arttırımı
0
Dönem Sonu Bakiyeler
16.437.222 19.975.828 25.001 30.510.461 -357.999 252.843 -24.306.399 -14.079.324 28.457.633 6.487 28.464.120
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
16.437.222 19.975.828 25.001 31.275.641 -348.958 252.843 -24.306.399 -8.709.510 34.601.668 6.134 34.607.802
Transferler
-8.709.510 8.709.510
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-29.227 -10.704.599 -10.733.826 -121 -10.733.947
Dönem Karı (Zararı)
0 -10.704.599 -10.704.599 -121 -10.704.720
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-29.227 -29.227 -29.227
Dönem Sonu Bakiyeler
16.437.222 19.975.828 25.001 31.275.641 -378.185 252.843 -33.015.909 -10.704.599 23.867.842 6.013 23.873.855
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
21.500.748 -4.648.210
Dönem Karı (Zararı)
-10.704.599 -14.079.324
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-10.704.599 -14.079.324
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
10.354.833 1.636.174
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
6,7 24.605 60.412
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
114.232 58.925
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 114.232 58.925
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
10.215.996 1.172.030
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
13 10.215.996 1.172.030
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
0 1.992.777
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 -2.813.650
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
0 -2.813.650
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
-26.043
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
1.191.723
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
21.886.937 7.812.372
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
756.145 1.619.993
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 2.513
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
756.145 1.617.480
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
97.926 -147.475
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
97.926 -147.475
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-61.418 130.453
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
705.643 -45.570
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
745.915 5.798
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-40.272 -51.368
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
20.388.641 6.254.971
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
20.475.154 6.549.708
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-86.513 -294.737
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
21.537.171 -4.630.778
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-36.423 -17.432
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
144.654 -1.400
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
6.054 -1.400
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14.846
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
6,7 -8.792 -1.400
Alınan Temettüler
138.600 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-48.185.885 4.459.478
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 6.823.673
Kredilerden Nakit Girişleri
0 6.823.673
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-39.590.766 -7.234.642
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-39.590.766 -7.234.642
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
6.000.000
Ödenen Faiz
-8.595.119 -1.129.553
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-26.540.483 -190.132
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-26.540.483 -190.132
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
26.631.890 209.590
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
91.407 19.458
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
91.407 26.631.890
Ticari Alacaklar
1.271.519 2.027.663
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
1.271.519 2.027.663
Diğer Alacaklar
7.743 7.744
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
16 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7.743 7.744
Stoklar
107.189 45.771
Peşin Ödenmiş Giderler
58.336 164.295
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
58.336 164.295
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
1.203 188
Diğer Dönen Varlıklar
7.018 -1.240
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
7.018 -1.240
ARA TOPLAM
1.544.415 28.876.311
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.544.415 28.876.311
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
10 195.475
Diğer Alacaklar
2.151 2.151
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
2.151 2.151
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
5 62.463.030 62.463.030
Maddi Duran Varlıklar
6 14.370.077 14.384.269
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
298.987 84.657
Diğer Haklar
2,5 230.797 0
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
7 68.190 84.657
Diğer Duran Varlıklar
677.873 713.766
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
677.873 713.766
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
78.007.593 77.647.873
TOPLAM VARLIKLAR
79.552.008 106.524.184
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 34.937 10.535.853
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 34.937 10.535.853
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
34.937 10.535.853
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 45.840 27.330.884
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
45.840 27.330.884
Banka Kredileri
0 27.330.884
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
45.840 0
Ticari Borçlar
905.118 199.475
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
16 760.130 14.215
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
144.988 185.260
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
122.945 90.617
Diğer Borçlar
54.089.845 33.524.074
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
16 54.089.845 33.524.074
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
3.665 15.120
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
3.665 15.120
Kısa Vadeli Karşılıklar
102.420 63.299
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
8 102.420 63.299
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
72.233 81.992
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
8 72.233 81.992
ARA TOPLAM
55.377.003 71.841.314
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
55.377.003 71.841.314
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
189.659 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
189.659 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
189.659 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
111.491 75.068
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
8 111.491 75.068
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
301.150 75.068
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
55.678.153 71.916.382
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
23.867.842 34.601.668
Ödenmiş Sermaye
9 16.437.222 16.437.222
Sermaye Düzeltme Farkları
9 19.975.828 19.975.828
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
25.001 25.001
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
30.897.456 30.926.683
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30.897.456 30.926.683
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-378.185 -348.958
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
31.275.641 31.275.641
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
252.843 252.843
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-33.015.909 -24.306.399
Net Dönem Karı veya Zararı
-10.704.599 -8.709.510
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
6.013 6.134
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
23.873.855 34.607.802
TOPLAM KAYNAKLAR
79.552.008 106.524.184
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
11 2.461.096 2.529.728 655.712 473.104
Satışların Maliyeti
11 -1.108.859 -961.141 -197.788 -229.256
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.352.237 1.568.587 457.924 243.848
BRÜT KAR (ZARAR)
1.352.237 1.568.587 457.924 243.848
Genel Yönetim Giderleri
-670.368 -653.865 -216.566 -328.913
Pazarlama Giderleri
-1.015.273 -749.139 -348.077 -280.837
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 352.595 51.274 -43.459 15.586
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -102.306 -1.200.254 110.168 -379.134
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-83.115 -983.397 -40.010 -729.450
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
12 138.600 2.813.650 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
55.485 1.830.253 -40.010 -729.450
Finansman Gelirleri
13 249.999 2.142.624 0 2.140.844
Finansman Giderleri
13 -11.010.204 -18.052.429 -3.025.788 -11.271.761
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-10.704.720 -14.079.552 -3.065.798 -9.860.367
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-10.704.720 -14.079.552 -3.065.798 -9.860.367
DÖNEM KARI (ZARARI)
-10.704.720 -14.079.552 -3.065.798 -9.860.367
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-121 -228 41 -35
Ana Ortaklık Payları
-10.704.599 -14.079.324 -3.065.839 -9.860.332
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 20 -0,65120000 -0,85660000 -0,18650000 -0,59990000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-29.227 604.125 -20.914 591.430
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
9 0 637.650 0 637.650
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13,35 -29.227 -20.914 3.173
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-33.525 -49.393
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
-33.525 -49.393
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-29.227 604.125 -20.914 591.430
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-10.733.947 -13.475.427 -3.086.712 -9.268.937
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-121 -228 41 -66
Ana Ortaklık Payları
-10.733.826 -13.475.199 -3.086.753 -9.268.871
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/797690
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