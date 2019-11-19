***BRMEN*** BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
19.11.2019 17:06
***BRMEN*** BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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---
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş.'nin 19.11.2019 tarih ve BİAŞ-2-8843 "Olağandışı fiyat ve miktar hareketleri hk." konulu yazısına istinaden
Şirketimiz hisse senetleri üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'nin "Olağandışı fiyat ve miktar hareketleri" başlıklı maddesine istinaden kamuya açıklanmamış özel bir durumun olmadığı hususunu bilgilerinize arz ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/799663
BIST
18:05107.529
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 682,50
|Açılış
|: 107.197
|
|Önceki Kapanış
|: 106.846
|
107.770
En Düşük
106.634
18:055,7057
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -0,0338
|Açılış
|: 5,7210
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7350
|
5,7483
En Düşük
5,6938
18:056,3225
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -0,0357
|Açılış
|: 6,3350
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3400
|
6,3904
En Düşük
6,2912
18:05270,03
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -1,58
|Açılış
|: 270,07
|
|Önceki Kapanış
|: 271,62
|
272,26
En Düşük
268,75
BIST En Aktif Hisseler
|HURGZ
|1,52
|294.506.295
|% 19,69
|
|MARKA
|0,92
|9.977.893
|% 15,00
|
|OYLUM
|4,15
|18.636.147
|% 14,96
|
|MTRYO
|1,81
|13.566.268
|% 14,56
|
|DIRIT
|1,07
|8.197.878
|% 11,46
|
|KLNMA
|45,20
|5.194.384
|% -11,29
|
|DGGYO
|3,75
|19.862.042
|% -5,78
|
|METRO
|1,46
|85.502.726
|% -4,58
|
|BRMEN
|1,06
|33.447.896
|% -4,50
|
|HALKS
|1,49
|44.178
|% -4,49
|
|THYAO
|14,12
|2.292.073.933
|% -0,70
|
|ASELS
|19,42
|555.004.923
|% 0,73
|
|TUPRS
|127,50
|465.817.055
|% 2,99
|
|GARAN
|10,25
|382.992.416
|% 1,08
|
|EKGYO
|1,44
|353.187.873
|% 5,88
|
|EKGYO
|1,44
|353.187.873
|% 5,88
|
|HURGZ
|1,52
|294.506.295
|% 19,69
|
|THYAO
|14,12
|2.292.073.933
|% -0,70
|
|KRDMD
|2,38
|329.828.931
|% 0,00
|
|OZGYO
|1,30
|103.492.603
|% 3,17
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3496
|7,3865
|% -0,83
|
|Frank
|5,7336
|5,7681
|% -0,86
|
|Riyal
|1,5162
|1,5238
|% -0,65
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.472
|1.472
|0,13
|
|Altın Gr.
|270
|270
|-1,51
|
|Cumhuriyet
|1.790
|1.817
|-8,00
|
|Tam
|1.781
|1.826
|-9,15
|
|Yarım
|861
|883
|-4,43
|
|Çeyrek
|432
|442
|-2,21
|
|Gümüş.Ons
|17,07
|17,10
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,13
|3,13
|-0,01
|
|B. Petrol
|61,34
|61,34
|-1,10
|
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