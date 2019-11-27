***BRMEN* *ISGSY*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu









***BRMEN******ISGSY*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )İlgili Şirketler [BRMEN, ISGSY]İlgili Fonlar []TürkçeBISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarPiyasa yapıcılı sürekli işlem yöntemiyle işlem gören BRMEN.E ve ISGSY.E paylarında 02/12/2019 tarihinden itibaren piyasa yapıcı aracı kurumların talebine istinaden piyasa yapıcılık faaliyeti sonlandırılacaktır. Söz konusu paylar bu tarihten itibaren ilgili pazarda sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye devam edecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800683BIST