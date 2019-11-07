BRSAN*** BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)

BIST En Aktif Hisseler
|PINSU
|1,98
|9.257.936
|% 20,00
|YESIL
|15,00
|14.693.859
|% 20,00
|TIRE
|1,96
|125.314.376
|% 17,37
|BOSSA
|6,33
|51.234.089
|% 14,05
|CMENT
|13,16
|15.585.914
|% 12,86
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|7,3410
|7,3778
|% -0,38
|Frank
|5,7406
|5,7752
|% -0,53
|Riyal
|1,5271
|1,5347
|% -0,10
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.465
|1.466
|-25,51
|Altın Gr.
|270
|270
|-5,33
|Cumhuriyet
|1.818
|1.845
|-9,00
|Tam
|1.811
|1.856
|-8,03
|Yarım
|875
|898
|-3,89
|Çeyrek
|439
|449
|-1,94
|Gümüş.Ons
|17,04
|17,06
|-0,58
|Gümüş Gr.
|3,14
|3,15
|-0,11
|B. Petrol
|62,68
|62,68
|0,94
Seans Raporu
- 17:59CMENT Yüzde 12.35 oranında artışla 13.10 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 162, 445 adet işlem
- 17:58TGSAS Yüzde 7.57 oranında artışla 3.41 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 262, 055 adet işlem
- 17:56PINSU Yüzde 9.70 oranında artışla 1.81 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 352, 168 adet işlem
- 17:55XU100 Endeks 103, 203 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 04 üstünde . İşlem hacmi 8, 509.00 milyon TL de
- 17:55THYAO Yüzde 5.19 oranında artışla 12.56 lira fiyatla işlem gören hissede 174, 051, 667 adet işlem