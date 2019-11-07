***BRSAN*** BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***BRSAN*** BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler141.750.000 349.330.096 4.020.805 28.870.256 901.950.858 -135.159 38.175.257 121.216.636 243.565.273 1.828.744.022 1.542.797 1.830.286.819Transferler-672.602 18.948.102 225.289.773 -243.565.273 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)1.121.111.756 -4.447.475 165.229.070 1.281.893.351 962.957 1.282.856.308Kar Payları-149.899.207 -149.899.207 -149.899.207Dönem Sonu Bakiyeler0 141.750.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 348.657.494 0 4.020.805 28.870.256 0 0 0 0 0 0 0 2.023.062.614 -4.582.634 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57.123.359 0 0 0 196.607.202 165.229.070 0 2.960.738.166 2.505.754 2.963.243.920Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler141.750.000 348.347.506 5.990.991 79.288.850 1.645.096.275 -6.449.719 57.123.359 215.167.247 283.183.181 2.769.497.690 2.154.967 2.771.652.657Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Hatalara İlişkin Düzeltmeler0 0Diğer Düzeltmeler0 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar0 0Transferler-1.084.074 12.524.169 271.743.086 -283.183.181 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)25.626.540 202.554.303 6.475.772 48.564.577 283.221.192 -21.004 283.200.188Dönem Karı (Zararı)0 0Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Sermaye Arttırımı0 0Sermaye Azaltımı0 0Sermaye Avansı0 0Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi0 0Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi0 0Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları0 0Kar Payları-133.053.701 -133.053.701 -133.053.701Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması0 0Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış0 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-23.674.050 -23.674.050 -23.674.050Dönem Sonu Bakiyeler141.750.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 347.263.432 0 5.990.991 104.915.390 0 0 0 0 0 0 0 1.847.650.578 26.053 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69.647.528 0 0 0 330.182.582 48.564.577 0 2.895.991.131 2.133.963 2.898.125.094Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-426.991.532 -1.001.051.713Dönem Karı (Zararı)48.433.136 165.304.748Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)50.901.601 166.220.018Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-2.468.465 -915.270Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler199.103.455 -223.885.667Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler10,11 114.104.810 113.322.809Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler553.687 205.391Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler553.687 0Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 205.391Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler6.033.805 3.868.878Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6.033.805 3.868.878Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler18 -15.678.296 -35.572.495Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler153.272.992 101.611.612Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler19 -7.463.984 -18.314.248Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler19 160.736.976 119.925.860Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-93.868.444 -494.975.495Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler21 34.633.054 88.684.679Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler51.847 -1.031.046Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler18 51.847 -1.031.046İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-649.462.678 -937.295.211Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler467.813.412 -903.052.120İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)23 -3.632.260 4.214.449İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)6 471.445.672 -907.266.569Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler4.961.610 -4.812.292İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)4.961.610 -4.812.292Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)-6.475.772 4.447.475Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler7 -201.637.546 -856.488.547Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)8 51.805.329 -92.732.303Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-841.906.460 759.102.274İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)23 -16.756.175 22.333.114İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6 -825.150.285 736.769.160Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-6.190.109 14.022.323İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)0 0İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-6.190.109 14.022.323İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-117.833.142 142.217.979Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-33.901.191 -86.735.342Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-83.931.951 228.953.321Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-401.926.087 -995.876.130İştirakler, İş Ortaklıkları ve/veya Müşterek Faaliyetlerin Sermaye Artırımına Katılımdan Kaynaklanan Nakit Çıkışları-384.262 -613.897Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-4.306.849 -1.969.166Vergi İadeleri (Ödemeleri)21 -4.772.815 -2.647.691Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-23.674.050 55.171Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları8.072.531YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI10,11 -203.333.932 -72.946.228Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri2.498.115 1.425.914Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri2.498.115 1.425.914Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-223.528.119 -109.944.637Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-223.528.119 -109.944.637Alınan Temettüler18 15.678.296 35.572.495Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları2.017.776FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI196.373.889 975.469.118Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri20.591.527.535 15.125.840.862Kredilerden Nakit Girişleri20.591.527.535 15.125.840.862Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-20.115.302.725 -13.894.346.159Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-20.115.302.725 -13.894.346.159Ödenen Temettüler-133.053.701 -149.899.207Ödenen Faiz-154.261.204 -124.440.626Alınan Faiz19 7.463.984 18.314.248YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-433.951.575 -98.528.823Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi58.942.061 303.770.820NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-375.009.514 205.241.997DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ778.724.987 516.518.575DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ403.715.473 721.760.572Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 403.715.473 778.724.987Ticari Alacaklar6 709.155.594 1.176.969.006İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar23 21.394.761 17.762.501İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar687.760.833 1.159.206.505Diğer Alacaklar16.979.749 21.941.359İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar16.979.749 21.941.359Türev Araçlar26.053 0Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar26.053 0Stoklar7 1.254.870.902 1.053.233.356Peşin Ödenmiş Giderler62.341.375 74.567.707İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler8 62.341.375 74.567.707Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar0 6.382.484Diğer Dönen Varlıklar119.443.437 85.550.558İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar23 22.948 50.962İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar119.420.489 85.499.596ARA TOPLAM2.566.532.583 3.197.369.457Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar20 53.733.310 2.439.658TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR2.620.265.893 3.199.809.115DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar302.548.475 256.243.675Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar9 302.548.475 256.243.675Maddi Duran Varlıklar10 3.584.220.769 3.283.306.533Maddi Olmayan Duran Varlıklar5.335.788 5.923.948Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar11 5.335.788 5.923.948Peşin Ödenmiş Giderler38.985.270 78.564.267İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler8 38.985.270 78.564.267Diğer Duran Varlıklar180.128 171.816İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar180.128 171.816TOPLAM DURAN VARLIKLAR3.931.270.430 3.624.210.239TOPLAM VARLIKLAR6.551.536.323 6.824.019.354KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar1.507.352.118 1.022.372.841İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar1.507.352.118 1.022.372.841Banka Kredileri5 1.507.352.118 1.022.372.841Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları305.915.104 341.882.635İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları305.915.104 341.882.635Banka Kredileri5 305.915.104 341.882.635Ticari Borçlar6 471.921.091 1.313.827.551İlişkili Taraflara Ticari Borçlar23 13.277.191 30.033.366İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar458.643.900 1.283.794.185Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar5.576.565 5.629.609Diğer Borçlar19.581.530 25.771.639İlişkili Taraflara Diğer Borçlar23 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar19.581.530 25.771.639Türev Araçlar0 6.449.719Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar0 6.449.719Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)2.174.144 1.381.565İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)2.174.144 1.381.565Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü21 6.110.309 0Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler105.930.204 190.601.690İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler105.930.204 190.601.690ARA TOPLAM2.424.561.065 2.907.917.249Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler20 7.077.731 0TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.431.638.796 2.907.917.249UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar793.058.253 765.845.189İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar793.058.253 765.845.189Banka Kredileri5 793.058.253 765.845.189Uzun Vadeli Karşılıklar15.984.365 14.548.241Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar15.984.365 14.548.241Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü21 412.729.815 364.056.018TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.221.772.433 1.144.449.448TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER3.653.411.229 4.052.366.697ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar2.895.991.131 2.769.497.690Ödenmiş Sermaye13 141.750.000 141.750.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)458.169.813 433.627.347Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)458.169.813 433.627.347Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)13 347.263.432 348.347.506Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)5.990.991 5.990.991Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)13 104.915.390 79.288.850Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)1.847.676.631 1.638.646.556Yabancı Para Çevrim Farkları1.847.650.578 1.645.096.275Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)26.053 -6.449.719Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)26.053 -6.449.719Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler13 69.647.528 57.123.359Yasal Yedekler69.647.528 57.123.359Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları330.182.582 215.167.247Net Dönem Karı veya Zararı48.564.577 283.183.181Kontrol Gücü Olmayan Paylar13 2.133.963 2.154.967TOPLAM ÖZKAYNAKLAR2.898.125.094 2.771.652.657TOPLAM KAYNAKLAR6.551.536.323 6.824.019.354Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat14 3.352.164.666 3.121.898.772 1.014.415.418 1.236.250.738Satışların Maliyeti14 -2.962.287.330 -2.661.458.739 -923.384.331 -1.038.628.071TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)389.877.336 460.440.033 91.031.087 197.622.667BRÜT KAR (ZARAR)389.877.336 460.440.033 91.031.087 197.622.667Genel Yönetim Giderleri15,16 -152.536.571 -133.475.003 -51.604.006 -44.456.754Pazarlama Giderleri15,16 -61.472.511 -44.314.265 -19.056.324 -13.234.858Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler17 51.326.691 42.449.533 13.108.024 17.289.839Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler17 -4.013.747 -5.187.530 -2.145.699 -2.715.871ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)223.181.198 319.912.768 31.333.082 154.505.023Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler18 15.626.449 36.603.541 -65.717 -30.958FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)238.807.647 356.516.309 31.267.365 154.474.065Finansman Gelirleri19 7.463.984 18.314.248 578.920 10.479.336Finansman Giderleri19 -160.736.976 -119.925.860 -51.959.236 -41.663.727SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)85.534.655 254.904.697 -20.112.951 123.289.674Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-34.633.054 -88.684.679 -16.145.018 -40.696.235Dönem Vergi (Gideri) Geliri21 -7.694.532 -1.659.047 -7.503.557 -55.275Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri21 -26.938.522 -87.025.632 -8.641.461 -40.640.960SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)50.901.601 166.220.018 -36.257.969 82.593.439DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)20 -2.468.465 -915.270 620.740 -902.030DÖNEM KARI (ZARARI)48.433.136 165.304.748 -35.637.229 81.691.409Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar13 -131.441 75.678 -48.039 -9.742Ana Ortaklık Payları48.564.577 165.229.070 -35.589.190 81.701.151Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç 22 0,00034260 0,00116560 -0,00025110 0,00058000Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç 22 -0,00001740 -0,00000650 0,00000440 -0,00000640Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar25.626.540 0 0 0Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları25.626.540 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar209.140.512 1.117.551.560 -54.373.907 727.376.890Yabancı Para Çevrim Farkları202.664.740 1.121.999.035 -56.226.278 733.575.910Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)202.664.740 1.121.999.035 -56.226.278 733.575.910Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)6.475.772 -4.447.475 1.852.371 -6.199.020DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)234.767.052 1.117.551.560 -54.373.907 727.376.890TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)283.200.188 1.282.856.308 -90.011.136 809.068.299Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-21.004 962.957 -123.580 537.764Ana Ortaklık Payları283.221.192 1.281.893.351 -89.887.556 808.530.535http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/797314BIST