***BRSAN*** BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
13.11.2019 16:31
***BRSAN*** BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
Zafer Atabey Genel Müdür İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Genel Müdür Vekili
Uğur Onbaşı Satış. Üretim ve Satınalmadan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı. Proje Segmenti İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Genel Müdür Yardımcısı
ALİ OKYAY Özel Boru Üretim-Satış Genel Müdür Yardımcısı Endüstri Mühendisi Özel Boru Satış Direktörü
OĞUZHAN KUŞCUOĞLU Standard Boru Satış Genel Müdür Yardımcısı Ekonomist Standard Boru İhracat Direktörü
MEHTAP ANIK ZORBOZAN Mali İşler ve Strateji Yönetiminden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Endüstri Mühendisi
MUAMMER KIZILASLAN Dijital Teknolojileri ile Yeni Hizmet ve Ürünlerden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Bilgisayar Mühendisi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798701
BIST
18:05104.828
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 855,82
|Açılış
|: 104.050
|
|Önceki Kapanış
|: 103.972
|
105.025
En Düşük
103.682
18:055,7436
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -0,0349
|Açılış
|: 5,7530
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7720
|
5,7818
En Düşük
5,7385
18:056,3250
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -0,0395
|Açılış
|: 6,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3600
|
6,3704
En Düşük
6,3175
18:05270,39
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,57
|Açılış
|: 270,39
|
|Önceki Kapanış
|: 270,96
|
271,78
En Düşük
270,18
BIST En Aktif Hisseler
|METRO
|2,88
|79.308.521
|% 20,00
|
|PKENT
|115,90
|465.374
|% 12,42
|
|PINSU
|2,04
|18.434.755
|% 12,09
|
|DERIM
|4,40
|19.652.999
|% 9,73
|
|AYEN
|3,05
|140.176.700
|% 9,32
|
|KLNMA
|33,54
|2.357.359
|% -14,96
|
|ISBTR
|21.999,90
|1.714.283
|% -14,25
|
|EGCYH
|0,10
|16.949
|% -9,09
|
|CEMAS
|1,15
|87.899.409
|% -6,50
|
|INFO
|4,92
|5.477
|% -6,29
|
|THYAO
|13,69
|2.109.489.714
|% 2,62
|
|ASELS
|19,28
|584.949.210
|% 1,15
|
|PGSUS
|76,00
|569.204.016
|% 6,89
|
|GARAN
|9,95
|394.971.516
|% 1,32
|
|KRDMD
|2,37
|383.064.265
|% 3,49
|
|OZGYO
|1,34
|239.225.347
|% -3,60
|
|KRDMD
|2,37
|383.064.265
|% 3,49
|
|THYAO
|13,69
|2.109.489.714
|% 2,62
|
|CEMAS
|1,15
|87.899.409
|% -6,50
|
|PETKM
|3,69
|217.907.233
|% -0,27
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3537
|7,3906
|% -0,68
|
|Frank
|5,7849
|5,8198
|% -0,19
|
|Riyal
|1,5286
|1,5363
|% -0,49
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.463
|1.463
|4,51
|
|Altın Gr.
|270
|270
|-0,54
|
|Cumhuriyet
|1.799
|1.827
|6,00
|
|Tam
|1.789
|1.834
|2,18
|
|Yarım
|865
|887
|1,05
|
|Çeyrek
|434
|443
|0,53
|
|Gümüş.Ons
|16,87
|16,90
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,12
|3,12
|-0,00
|
|B. Petrol
|62,44
|62,44
|0,38
|
Seans Raporu
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17:59XU100
Endeks 104, 933 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 92 üstünde . İşlem hacmi 8, 663.00 milyon TL de
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Yüzde 5.17 oranında artışla 4.27 lira fiyatla işlem gören hissede 726, 703 adet işlem
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Yüzde 9.15 oranında artışla 1.67 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 989, 223 adet işlem
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Yüzde 8.48 oranında artışla 4.35 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 343, 677 adet işlem