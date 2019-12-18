***BSENR*** BİS ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BSENR*** BİS ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi22.06.2018Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 14.10.2019 tarihinde yapılan 2017 - 2018 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı sonucu Bursa Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından, 01.11.2019 tarihinde tescil edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804101BIST