***BSENR*** BİS ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
18.12.2019 12:21
***BSENR*** BİS ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
22.06.2018
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 14.10.2019 tarihinde yapılan 2017 - 2018 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı sonucu Bursa Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından, 01.11.2019 tarihinde tescil edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/804101
BIST
15:28110.564
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -509,94
|Açılış
|: 110.563
|
|Önceki Kapanış
|: 111.074
|
110.848
En Düşük
110.106
15:285,9087
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0211
|Açılış
|: 5,9110
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8800
|
5,9207
En Düşük
5,8830
15:286,5754
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0111
|Açılış
|: 6,5680
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5510
|
6,5924
En Düşük
6,5510
15:28280,64
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 1,27
|Açılış
|: 280,64
|
|Önceki Kapanış
|: 279,38
|
281,36
En Düşük
279,17
BIST En Aktif Hisseler
|QNBFL
|69,15
|4.329.474
|% 14,96
|
|MTRYO
|5,94
|9.228.435
|% 12,93
|
|IEYHO
|0,62
|236.454.758
|% 12,73
|
|FMIZP
|38,40
|29.489.317
|% 11,63
|
|BURVA
|7,89
|8.943.579
|% 10,66
|
|NIBAS
|5,48
|85.637
|% -10,60
|
|MRGYO
|0,94
|13.451.861
|% -10,48
|
|MARTI
|0,89
|20.632.641
|% -10,10
|
|COSMO
|1,98
|6.292
|% -10,00
|
|KSTUR
|27,00
|8.748
|% -10,00
|
|THYAO
|13,75
|644.163.421
|% -1,15
|
|KRDMD
|2,50
|278.629.292
|% 0,00
|
|TUPRS
|122,70
|248.428.382
|% -1,21
|
|IEYHO
|0,62
|236.454.758
|% 12,73
|
|GUSGR
|2,55
|233.552.067
|% -1,16
|
|IEYHO
|0,62
|236.454.758
|% 12,73
|
|KRDMD
|2,50
|278.629.292
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,46
|156.401.457
|% -3,31
|
|ODAS
|2,27
|226.820.489
|% 7,58
|
|GUSGR
|2,55
|233.552.067
|% -1,16
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7111
|7,7498
|% 0,11
|
|Frank
|6,0002
|6,0364
|% 0,37
|
|Riyal
|1,5710
|1,5789
|% 0,39
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.476
|1.477
|0,59
|
|Altın Gr.
|281
|281
|1,34
|
|Cumhuriyet
|1.860
|1.888
|11,00
|
|Tam
|1.852
|1.898
|10,83
|
|Yarım
|895
|918
|5,23
|
|Çeyrek
|449
|459
|2,62
|
|Gümüş.Ons
|16,98
|17,01
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,23
|3,24
|0,02
|
|B. Petrol
|65,84
|65,84
|-0,26
|