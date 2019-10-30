***BSK*** BAŞKENT MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***BSK*** BAŞKENT MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıGerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler100.000 9.420.334 1.063.668 124.353 0Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler900.000 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler1.000.000 9.420.334 1.063.668 124.353 0Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler1.000.000 9.420.334 1.221.781 124.353 87.654 -750.514 11.103.608Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-381 -332.597 -332.597Dönem Karı (Zararı)-332.597 -332.216Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-381Sermaye Arttırımı-381Dönem Sonu Bakiyeler12 1.000.000 9.420.334 -381 1.221.781 124.353 -662.860 -332.597 10.770.630 10.770.630Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.389.833 0Dönem Karı (Zararı)-332.597 0Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler117.445 0Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili DüzeltmelerNot 8,9 120.951Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili DüzeltmelerKarşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-5.728 0Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-5.252Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler-476Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili DüzeltmelerGerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili DüzeltmelerÖzkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili DüzeltmelerVergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler2.222Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmelerİşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-1.174.681 0Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)Not 5 184.080Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler1.427 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)1.427Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili DüzeltmelerPeşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)43.549Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-5.819 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-5.819Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)868Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili DüzeltmelerFaaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-1.398.786 0İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-1.398.464İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-322İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili DüzeltmelerFaaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-1.389.833 0Vergi İadeleri (Ödemeleri)YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit GirişleriMaddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit ÇıkışlarıVerilen Nakit Avans ve BorçlarVerilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri ÖdemelerFİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 0Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleriİşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışlarıİşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit GirişleriBorçlanmadan Kaynaklanan Nakit GirişleriBorç Ödemelerine İlişkin Nakit ÇıkışlarıYABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.389.833 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-1.389.833 0DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ56.040DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ-1.333.793Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit BenzerleriNot 4 56.040 58.607Finansal Yatırımlar0 184.080Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar184.080Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal VarlıklarNot 5 184.080Ticari Alacaklar700.000 18.653İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar700.000İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari AlacaklarNot 6 18.653Diğer Alacaklar2.811 16.845İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar2.811 16.845Peşin Ödenmiş Giderler61.173 22.080İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler61.173 22.080Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar409 733ARA TOPLAM820.433 300.998TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR820.433 300.998DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar1.517.245 3.567.021Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar1.517.245 3.567.021Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal VarlıklarNot 5 1.517.245 3.567.021Diğer Alacaklar58.639 58.639İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar58.639 58.639Maddi Duran Varlıklar9.609.755 9.730.706BinalarNot 8 9.603.122 9.721.042Tesis, Makine ve CihazlarNot 8 3.625 6.277Mobilya ve DemirbaşlarNot 8 3.008 3.387Maddi Olmayan Duran Varlıklar1.941Diğer HaklarNot 9 1.941TOPLAM DURAN VARLIKLAR11.185.639 13.358.307TOPLAM VARLIKLAR12.006.072 13.659.305KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar41.858 84.684İlişkili Olmayan Taraflara Ticari BorçlarNot 6 41.858 84.684Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar51.792 52.439Diğer Borçlar2.580 1.305.481İlişkili Taraflara Diğer BorçlarNot 7 527.538İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar2.580 777.943Kısa Vadeli Karşılıklar64.100 64.100Diğer Kısa Vadeli KarşılıklarNot 10/a 64.100 64.100Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler0 0ARA TOPLAM160.330 1.506.704TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER160.330 1.506.704UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar26.159İlişkili Taraflara Diğer BorçlarNot 7 26.159Uzun Vadeli Karşılıklar2.946 7.912Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar2.946 7.912Ertelenmiş Vergi YükümlülüğüNot 11 1.046.007 1.041.081TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.075.112 1.048.993TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.235.442 2.555.697ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar10.770.630 11.103.608Ödenmiş SermayeNot 12 1.000.000 1.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)9.419.953 9.420.334Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)9.419.953 9.420.334Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)Not 12 9.420.334 9.420.334Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)Not 12 -381Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)1.221.781 1.221.781Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)1.221.781 1.221.781Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)Not 12 1.221.781 1.221.781Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler124.353 124.353Yasal YedeklerNot 12 124.353 124.353Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-662.860 87.654Net Dönem Karı veya Zararı-332.597 -750.514TOPLAM ÖZKAYNAKLAR10.770.630 11.103.608TOPLAM KAYNAKLAR12.006.072 13.659.305Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat0 0 0 0Satışların Maliyeti0 0 0 0TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0 0 0BRÜT KAR (ZARAR)0 0 0 0Genel Yönetim GiderleriNot 13 -470.486Pazarlama GiderleriNot 13 -261Esas Faaliyetlerden Diğer GelirlerNot 14 355.640Esas Faaliyetlerden Diğer GiderlerNot 14 -280.639ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-395.746 0 0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-395.746 0 0 0Finansman Gelirleri72.460Finansman Giderleri-6.512SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-329.798 0 0 0Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-2.799 0 0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) GeliriNot 11 -2.799SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-332.597 0 0 0DÖNEM KARI (ZARARI)-332.597 0 0 0Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları-332.597Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar381 0 0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)476Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-95 0 0 0Tanımlanm -95Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0 0Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)381 0 0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-332.216 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları-332.216http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795674BIST