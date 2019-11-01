***BSKNT*** BAŞKENT ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









el Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviÖMER FARUK GÜLTEKİN Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Üst Düzey Yönetici İCRA KURULU BAŞKANI Bağımsız Üye DeğilMUSTAFA ÖZTURAN İNSAN KAYNAKLARI DİREKTÖRÜ Bağımsız Üye DeğilMERT YAYCIOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici FİNANS DİREKTÖRÜ Bağımsız Üye DeğilYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerMUSTAFA ÖZTURAN YÖNETİM KURULU ÜYESİ Üst Düzey Yönetici İNSAN KAYNAKLARI DİREKTÖRÜMERT YAYCIOĞLU YÖNETİM KURULU ÜYESİ VE FİNANS DİREKTÖRÜ Üst Düzey Yönetici FİNANS DİREKTÖRÜÖMER FARUK GÜLTEKİN YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ Üst Düzey Yönetici İCRA KURULU BAŞKANIhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/796075BIST