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***BSKNT*** BAŞKENT ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

01.11.2019 11:48
GÜNCEL HABERLER
el Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
ÖMER FARUK GÜLTEKİN Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Üst Düzey Yönetici İCRA KURULU BAŞKANI Bağımsız Üye Değil
MUSTAFA ÖZTURAN İNSAN KAYNAKLARI DİREKTÖRÜ Bağımsız Üye Değil
MERT YAYCIOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici FİNANS DİREKTÖRÜ Bağımsız Üye Değil

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
MUSTAFA ÖZTURAN YÖNETİM KURULU ÜYESİ Üst Düzey Yönetici İNSAN KAYNAKLARI DİREKTÖRÜ
MERT YAYCIOĞLU YÖNETİM KURULU ÜYESİ VE FİNANS DİREKTÖRÜ Üst Düzey Yönetici FİNANS DİREKTÖRÜ
ÖMER FARUK GÜLTEKİN YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ Üst Düzey Yönetici İCRA KURULU BAŞKANI




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/796075


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