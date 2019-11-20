***BSKNT*** BAŞKENT ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
20.11.2019 17:44
***BSKNT*** BAŞKENT ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
ÖMER FARUK GÜLTEKİN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici İCRA KURULU BAŞKANI Bağımsız Üye Değil
MUSTAFA ÖZTURAN Erkek Üst Düzey Yönetici İNSAN KAYNAKLARI DİREKTÖRÜ Bağımsız Üye Değil
MERT YAYCIOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici FİNANS DİREKTÖRÜ Bağımsız Üye Değil
EBRU TAŞCIOĞLU Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 04.11.2019 İNSAN KAYNAKLARI VE İDARİ İŞLER DİREKTÖRÜ Bağımsız Üye Değil
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
MUSTAFA ÖZTURAN YÖNETİM KURULU ÜYESİ Üst Düzey Yönetici İNSAN KAYNAKLARI DİREKTÖRÜ
MERT YAYCIOĞLU YÖNETİM KURULU ÜYESİ VE FİNANS DİREKTÖRÜ Üst Düzey Yönetici FİNANS DİREKTÖRÜ
ÖMER FARUK GÜLTEKİN YÖNETİM KURULU BAŞKANI Üst Düzey Yönetici İCRA KURULU BAŞKANI
EBRU TAŞCIOĞLU YÖNETİM KURULU ÜYESİ VE İNSAN KAYNAKLARI VE İDARİ İŞLER DİREKTÖRÜ Üst Düzey Yönetici İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRÜ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/799834
BIST
18:05106.785
En Yüksek
|Değişim
|: -0,69%
|| -743,60
|Açılış
|: 107.340
|
|Önceki Kapanış
|: 107.529
|
108.142
En Düşük
106.654
18:055,6977
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0004
|Açılış
|: 5,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7210
|
5,7222
En Düşük
5,6849
18:056,3086
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0040
|Açılış
|: 6,3050
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3350
|
6,3356
En Düşük
6,2916
18:05268,91
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,78
|Açılış
|: 268,91
|
|Önceki Kapanış
|: 269,70
|
271,59
En Düşük
268,67
BIST En Aktif Hisseler
|AKFGY
|3,15
|22.885.724
|% 19,77
|
|QNBFL
|40,24
|2.240.753
|% 14,97
|
|QNBFB
|19,67
|42.502.859
|% 14,96
|
|MTRYO
|2,08
|18.748.862
|% 14,92
|
|OYAYO
|2,27
|40.877.131
|% 14,65
|
|PINSU
|2,20
|39.383.669
|% -19,71
|
|HURGZ
|1,30
|185.500.066
|% -14,47
|
|ISKUR
|160.000,00
|160.000
|% -11,11
|
|METRO
|1,30
|98.101.636
|% -10,96
|
|ISBTR
|22.000,00
|473.788
|% -10,53
|
|THYAO
|13,95
|1.867.457.650
|% -1,20
|
|PETKM
|3,76
|722.896.367
|% 0,53
|
|ASELS
|19,40
|528.749.063
|% -0,10
|
|GARAN
|10,17
|421.479.511
|% -0,78
|
|KRDMD
|2,36
|347.934.754
|% -0,84
|
|PETKM
|3,76
|722.896.367
|% 0,53
|
|EKGYO
|1,45
|278.139.530
|% 0,69
|
|KRDMD
|2,36
|347.934.754
|% -0,84
|
|THYAO
|13,95
|1.867.457.650
|% -1,20
|
|HURGZ
|1,30
|185.500.066
|% -14,47
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3296
|7,3663
|% -0,19
|
|Frank
|5,7145
|5,7490
|% -0,22
|
|Riyal
|1,5140
|1,5216
|% -0,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.468
|1.469
|-4,00
|
|Altın Gr.
|269
|269
|-0,69
|
|Cumhuriyet
|1.791
|1.818
|1,00
|
|Tam
|1.783
|1.827
|1,14
|
|Yarım
|862
|884
|0,55
|
|Çeyrek
|432
|442
|0,28
|
|Gümüş.Ons
|17,06
|17,08
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,13
|3,13
|-0,01
|
|B. Petrol
|61,88
|61,88
|0,97
|
Seans Raporu
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17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TOASO, SISE, ISCTR
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17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -626, 99 kaybederek (% -0.61 ) 102, 698
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17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : QNBFB, QNBFL, YAYLA, MARKA, OYAYO, MTRYO, UZERB, AKFGY
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17:59
ADEL, YYAPI, AKFGY değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:59
EGCYH, ATSYH, CEOEM değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında