***BSRFK*** BAŞER FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***BSRFK*** BAŞER FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Sermaye Piyasası Aracı İhracına İlişkin SPK' ya izin başvurusu hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 21.01.2020İhraç Tavanı Tutarı 20.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 28.01.2020Ek Açıklamalar21/01/2020 tarih 2020/01 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile 20.000.000,-TL (YirmimilyonTürk lirası) tutarı aşmayacak şekilde vadesi en fazla 2 yıla kadar olmak üzere değişik vadelerde,Türk Lirası cinsinden, yurt içinde, bir veya birden çok seferde, halka arz edilmeksizin, nitelikli yatırımcılara satış şeklinde borçlanma aracı ihraç edilmesine karar verilmiştir.Bu kapsamda 28/01/2020 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/814850BIST