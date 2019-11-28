***BSRFK*** BAŞER FAKTORİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***BSRFK*** BAŞER FAKTORİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi28/11/2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz, 2017 ve 2018 yıllarında Derecelendirme Hizmeti alımış olduğuKobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş. ile 28.11.2019 tarihinde sözleşmesini yenilemiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800784BIST