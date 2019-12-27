***BSRFK*** BAŞER FAKTORİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***BSRFK*** BAŞER FAKTORİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi27.12.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarKobirate Uluslararası Kredi Dercelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş. tarafından hazırlanan Kredi Derecelendirme raporuna göre Şirketimiz "Yatırım Yapılabilir" katagoride değerlendirilmiştir.Değerlendirmeye ilişkin Basın Açıklaması ekte sunulmuştur.Uzun Dönemli Yerel Notu'nu "KR BBB- Görünümünü "Olumlu" Kısa Vadeli Yerel Notu'nu KR-A-3 Görünümünü "Olumlu" olarak belirlemiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/805509BIST