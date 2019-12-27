***BSRFK*** BAŞER FAKTORİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
27.12.2019 11:58
***BSRFK*** BAŞER FAKTORİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.12.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kobirate Uluslararası Kredi Dercelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş. tarafından hazırlanan Kredi Derecelendirme raporuna göre Şirketimiz "Yatırım Yapılabilir" katagoride değerlendirilmiştir.
Değerlendirmeye ilişkin Basın Açıklaması ekte sunulmuştur.
Uzun Dönemli Yerel Notu'nu "KR BBB- Görünümünü "Olumlu" Kısa Vadeli Yerel Notu'nu KR-A-3 Görünümünü "Olumlu" olarak belirlemiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/805509
BIST
13:41113.868
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 214,48
|Açılış
|: 114.036
|
|Önceki Kapanış
|: 113.653
|
114.291
En Düşük
113.802
13:415,9520
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0199
|Açılış
|: 5,9410
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9320
|
5,9520
En Düşük
5,9292
13:416,6351
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,0424
|Açılış
|: 6,6060
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5720
|
6,6351
En Düşük
6,5741
13:41289,13
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,81
|Açılış
|: 289,13
|
|Önceki Kapanış
|: 288,32
|
289,42
En Düşük
287,64
BIST En Aktif Hisseler
|TIRE
|4,20
|102.178.416
|% 13,21
|
|HDFGS
|2,46
|58.883.917
|% 10,81
|
|UNYEC
|5,45
|3.695.269
|% 9,88
|
|KENT
|172,00
|8.950.634
|% 9,69
|
|MMCAS
|1,18
|36.660
|% 9,26
|
|EGCYO
|0,38
|108.342
|% -9,52
|
|QNBFB
|39,28
|58.262.195
|% -9,16
|
|SMART
|10,39
|157.756.863
|% -8,46
|
|MEMSA
|0,33
|607.882
|% -8,33
|
|FMIZP
|49,78
|19.303.032
|% -7,13
|
|ISFIN
|4,07
|569.370.710
|% 3,04
|
|THYAO
|13,99
|261.854.252
|% 0,21
|
|IPEKE
|8,01
|186.727.429
|% 0,38
|
|KOZAA
|10,30
|184.929.374
|% 0,49
|
|SMART
|10,39
|157.756.863
|% -8,46
|
|ISFIN
|4,07
|569.370.710
|% 3,04
|
|ISGYO
|1,48
|148.053.591
|% 8,82
|
|ALBRK
|1,43
|60.464.248
|% -0,69
|
|IHLGM
|1,10
|44.968.711
|% 0,00
|
|OZGYO
|1,58
|65.433.587
|% 1,94
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7511
|7,7900
|% 0,78
|
|Frank
|6,0679
|6,1045
|% 0,79
|
|Riyal
|1,5811
|1,5890
|% 0,30
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.511
|1.512
|-0,63
|
|Altın Gr.
|289
|289
|0,94
|
|Cumhuriyet
|1.908
|1.937
|4,00
|
|Tam
|1.904
|1.952
|6,99
|
|Yarım
|920
|944
|3,38
|
|Çeyrek
|462
|472
|1,69
|
|Gümüş.Ons
|17,84
|17,88
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,42
|0,00
|
|B. Petrol
|68,12
|68,12
|0,21
|