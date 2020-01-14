***BSRFK*** BAŞER FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***BSRFK*** BAŞER FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi BONO İTFASIYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 07.05.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 10.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 14.01.2020Vade (Gün Sayısı) 174Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 23,5Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFBASR12013Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 27.06.2019Satışa Başlanma Tarihi 23.07.2019Satışın Tamamlanma Tarihi 24.07.2019Vade Başlangıç Tarihi 24.07.2019Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 4.000.000Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 14.01.2020Kayıt Tarihi 13.01.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 14.01.2020Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk AçıklamalarŞirketimiz, Pasha Yatırm Bankası A.Ş.aracılığıyla ile ihraç etmiş olduğu 4.000.000-TL nominal değerli, 174 gün vadeli, TRFBASR12013 ISIN kodlu bononun itfasını (14.01.2020) gerçekleşmiştir. İlgili tutarlar yatırımcı hesaplarına aktarılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/812352BIST