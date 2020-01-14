***BSRFK*** BAŞER FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
14.01.2020 15:49
***BSRFK*** BAŞER FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi BONO İTFASI
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 07.05.2019
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 10.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 14.01.2020
Vade (Gün Sayısı) 174
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 23,5
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFBASR12013
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 27.06.2019
Satışa Başlanma Tarihi 23.07.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi 24.07.2019
Vade Başlangıç Tarihi 24.07.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 4.000.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 14.01.2020
Kayıt Tarihi 13.01.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 14.01.2020
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Ek Açıklamalar
Şirketimiz, Pasha Yatırm Bankası A.Ş.aracılığıyla ile ihraç etmiş olduğu 4.000.000-TL nominal değerli, 174 gün vadeli, TRFBASR12013 ISIN kodlu bononun itfasını (14.01.2020) gerçekleşmiştir. İlgili tutarlar yatırımcı hesaplarına aktarılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/812352
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