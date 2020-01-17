***BSRFK*** BAŞER FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***BSRFK*** BAŞER FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi 177 gün vadeli, TRFBASR12021 ISIN kodlu bononun itfası.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 07.05.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 10.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 6.000.000Türü Finansman BonosuVadesi 17.01.2020Vade (Gün Sayısı) 177Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 23,5Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFBASR12021Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 27.06.2019Satışa Başlanma Tarihi 23.07.2019Satışın Tamamlanma Tarihi 24.07.2019Vade Başlangıç Tarihi 24.07.2019Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 6.000.000Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 17.01.2020Kayıt Tarihi 16.01.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 17.01.2020Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 6.000.000Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk AçıklamalarŞirketimiz, Pasha Yatırm Bankası A.Ş.aracılığıyla ile ihraç etmiş olduğu 6.000.000-TL nominal değerli, 177 gün vadeli, TRFBASR12021 ISIN kodlu bononun itfasını (17.01.2020) gerçeklesmistir. İlgili tutarlar yatırımcı hesaplarına aktarılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/813382BIST