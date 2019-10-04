***BTCIM*** BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi









***BTCIM*** BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale GelmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi11.09.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBildirime Konu Durumun NiteliğiDöner Fırın-2 Duruşuna Devam EdilmesiDurdurulan/İmkansız Hale Gelen Faaliyetler Hakkında BilgiŞirketimizin klinker üretimini gerçekleştirdiği Döner Fırın 2 'nin durdurulmasıFaaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin NedeniRevizyon çalışmaları ve piyasa koşullarıVarsa Yetkili Organ Karar TarihiFaaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Geçerlik Tarihi11.09.2019Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Üretimine EtkisiYoktur.Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Satışlarına EtkisiYoktur.Kısmen Durdurma Sözkonusu ise Durdurulan Faaliyetlerin Toplam Üretim ve Satışlar İçindeki PayıPlanlı klinker stokumuz dolayısıyla söz konusu duruş, çimento üretim ve satışımızı etkilememektedir.İş Akitleri Feshedilen/Feshedilecek Kişi SayısıYoktur.Ödenen/Ödenecek Kıdem Ve İhbar Tazminatlarının ToplamıYoktur.Şirket Yönetimince Alınan TedbirlerPlanlı klinker stoku bulunmaktadır.Yeniden Faaliyete Başlanması İçin Gerçekleşmesi Gereken OlaylarPlanlı revizyon çalışmalarının tamamlanması ve piyasa koşullarının iyileşmesiYeniden Faaliyete Başlanacaksa Öngörülen Tarih31.10.2019Şirketin Süreklilik Varsayımının Nasıl EtkileneceğiDuruşun şirketin sürekliliğine bir etkisi yoktur.Açıklamalar11.09.2019 tarihinde yapılan özel durum açıklaması ile 07.10.2019 tarihine kadar duruş bildiriminde bulunduğumuz 2.fırınımızın revizyon çalışmaları tamamlanmış olup, yeterli klinker stokunun bulunması ve piyasa koşulları nedeniyle fırın duruşu 31.10.2019 tarihine kadar uzatılmıştır. Çimento üretim ve satışlarımız bu duruştan etkilenmeyecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/790428BIST