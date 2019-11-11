***BTCIM*** BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor









***BTCIM*** BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler80.000.000 118.749.217 -147.065 -33.042.438 285.177 341.386.870 -384.315 341.002.555 341.002.555 44.789.051 332.693.575 -11.805.706 320.887.869 872.524.366 112.852.968 985.377.334Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler-11.805.706 11.805.706 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)1.255.564 1.255.564 1.255.564 -100.728.680 -100.728.680 -99.473.116 -34.198.513 -133.671.629Dönem Karı (Zararı)-100.728.680 -100.728.680 -100.728.680 -33.939.889 -134.668.569Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)1.255.564 1.255.564 1.255.564 1.255.564 -258.624 996.940Sermaye Arttırımı100.000.000 129.036 -100.000.000 -100.000.000 129.036 35.527.086 35.656.122Sermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler180.000.000 118.749.217 -147.065 -33.042.438 414.213 341.386.870 871.249 342.258.119 342.258.119 44.789.051 220.887.869 -100.728.680 120.159.189 773.180.286 114.181.541 887.361.827Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler180.000.000 118.749.217 -147.065 -33.042.438 414.213 341.386.870 -315.317 341.071.553 341.071.553 44.789.051 220.887.869 -13.578.589 207.309.280 859.143.811 128.918.790 988.062.601Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerTransferler-13.578.589 13.578.589 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-3.722.049 -3.722.049 -3.722.049 -92.849.367 -92.849.367 -96.571.416 -26.173.548 -122.744.964Dönem Karı (Zararı)-92.849.367 -92.849.367 -92.849.367 -25.825.458 -118.674.825Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-3.722.049 -3.722.049 -3.722.049 -3.722.049 -348.090 -4.070.139Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutareza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13 -1.574.483 2.600Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler13 758.362 1.464.953Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler74.014.172 96.968.097Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-1.942.587 -1.980.753Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler75.355.423 97.135.647Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri-18.195.666 -2.625.963Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri18.797.002 4.439.166Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-485.036 241.305.373Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler253.300 0Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler253.300Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler17 5.872.046 -33.403.540Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-151.741 103.350Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-151.741 103.350İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-59.883.917 18.489.175Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler59.580.451 4.741.346Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler0 -1.474.730İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-1.474.730Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-47.796.050 -43.173.932Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-9.130.537 -3.124.450Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-30.281.144 59.316.404Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-2.570.131 4.040.156Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-7.507 -4.570.027İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-7.507 -4.570.027İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-29.678.999 2.734.408Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-33.294.200 2.078.283Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)3.615.201 656.125Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-26.367.454 228.678.754Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-3.279.283 -2.674.737Vergi İadeleri (Ödemeleri)-9.574.386 -2.819.631YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-28.014.763 -136.506.638Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri224.816 302.629Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri224.816 302.629Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-31.907.930 -139.216.869Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10 -31.894.809 -139.150.294Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 -13.121 -66.575Verilen Nakit Avans ve Borçlar1.725.764 426.849Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar1.725.764 426.849Alınan Faiz1.942.587 1.980.753FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI101.037.240 -63.722.012Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri35.785.638Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri35.785.638Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri520.527.098 199.994.352Kredilerden Nakit Girişleri520.527.098 199.994.352Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-344.134.434 -257.863.275Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-344.134.434 -257.863.275Ödenen Faiz-75.355.424 -41.638.727YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)33.801.354 22.955.736NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)33.801.354 22.955.736DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 13.651.284 62.808.370DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 47.452.638 85.764.106Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 47.452.638 13.651.284Ticari Alacaklar136.452.515 214.848.584İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 136.452.515 214.848.584Diğer Alacaklar1.941.815 1.781.570İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar1.941.815 1.781.570Türev Araçlar19 253.300Stoklar8 175.742.350 127.946.300Peşin Ödenmiş Giderler9 13.813.087 4.092.373Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar617.991 96.614Diğer Dönen Varlıklar63.039.302 31.019.844ARA TOPLAM439.059.698 393.689.869Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar12 11.030.000TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR450.089.698 393.689.869DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar10.000 10.000Diğer Alacaklar846.194 1.022.081İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar846.194 1.022.081Maddi Duran Varlıklar10 1.753.722.678 1.792.621.386Kullanım Hakkı Varlıkları5.494.401Maddi Olmayan Duran Varlıklar11 146.070.271 149.030.591Peşin Ödenmiş Giderler9 2.203.082 7.241.795Ertelenmiş Vergi Varlığı17 54.249.955 55.996.612Diğer Duran Varlıklar4.230.218 10.004.881TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.966.826.799 2.015.927.346TOPLAM VARLIKLAR2.416.916.497 2.409.617.215KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar5 278.460.231 148.966.753Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları5 152.288.105 172.292.635Ticari Borçlar177.950.708 226.427.518İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 177.950.708 226.427.518Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar8.288.771 5.771.228Diğer Borçlar1.752.806 1.760.313İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6 311.494İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar1.752.806 1.448.819Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9 13.423.496 15.060.104Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü1.919.224 5.445.581Kısa Vadeli Karşılıklar566.503 2.140.986Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar13 566.503 2.140.986Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler5.622.064 4.525.627ARA TOPLAM640.271.908 582.390.745TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER640.271.908 582.390.745UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar5 831.424.600 765.005.920Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)282.694 672.703Uzun Vadeli Karşılıklar47.515.065 40.263.089Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar14 37.748.257 31.254.643Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar13 9.766.808 9.008.446Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü17 32.104.593 33.222.157TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER911.326.952 839.163.869TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.551.598.860 1.421.554.614ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar762.572.395 859.143.811Ödenmiş Sermaye15 180.000.000 180.000.000Sermaye Düzeltme Farkları15 118.749.217 118.749.217Geri Alınmış Paylar (-)-147.065 -147.065Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)-33.042.438 -33.042.438Paylara İlişkin Primler (İskontolar)414.213 414.213Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)337.349.504 341.071.553Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)337.349.504 341.071.553Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)341.386.870 341.386.870Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-4.037.366 -315.317Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler44.789.051 44.789.051Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları207.309.280 220.887.869Net Dönem Karı veya Zararı-92.849.367 -13.578.589Kontrol Gücü Olmayan Paylar102.745.242 128.918.790TOPLAM ÖZKAYNAKLAR865.317.637 988.062.601TOPLAM KAYNAKLAR2.416.916.497 2.409.617.215Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat16 614.082.801 771.642.957 168.694.623 293.630.878Satışların Maliyeti16 -564.059.055 -542.717.939 -163.151.637 -209.671.455TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)50.023.746 228.925.018 5.542.986 83.959.423BRÜT KAR (ZARAR)50.023.746 228.925.018 5.542.986 83.959.423Genel Yönetim Giderleri-36.929.809 -34.661.738 -11.976.976 -11.339.095Pazarlama Giderleri-49.622.995 -29.987.804 -12.562.707 -16.162.212Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler48.147.933 25.689.252 12.187.279 -285.107Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-49.739.113 -25.401.922 -18.809.110 -6.826.765ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-38.120.238 164.562.806 -25.618.528 49.346.244Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler2.094.328 2.084.105 518.537 1.083.399Yatırım Faaliyetlerinden Giderler-1.171.600 -20.000FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-37.197.510 166.646.911 -25.119.991 50.429.643Finansman Gelirleri37.732.015 32.584.325 21.407.474 31.497.967Finansman Giderleri-113.337.284 -367.303.345 17.819.217 -295.163.178SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-112.802.779 -168.072.109 14.106.700 -213.235.568Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-5.872.046 33.403.540 -2.695.005 41.756.151Dönem Vergi (Gideri) Geliri17 -4.225.419 -8.076.724 -1.656.107 2.264.950Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri17 -1.646.627 41.480.264 -1.038.898 39.491.201SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-118.674.825 -134.668.569 11.411.695 -171.479.417DÖNEM KARI (ZARARI)-118.674.825 -134.668.569 11.411.695 -171.479.417Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-25.825.458 -33.939.889 2.433.964 -36.247.382Ana Ortaklık Payları-92.849.367 -100.728.680 8.977.731 -135.232.035Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç(Kayıp) 18 -0,52590000 -0,57060000 0,05090000 -0,76600000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-4.070.139 996.940 -999.666 -575.771Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-5.087.673 1.246.175 -1.249.582 -719.714Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler1.017.534 -249.235 249.916 143.943Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi1.017.534 -249.235 249.916 143.943Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-4.070.139 996.940 -999.666 -575.771TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-122.744.964 -133.671.629 10.412.029 -172.055.188Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-26.173.548 -34.198.513 2.370.464 -36.232.477Ana Ortaklık Payları-96.571.416 -99.473.116 8.041.565 -135.822.711http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798204BIST