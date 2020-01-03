***BTCIM*** BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
03.01.2020 11:45
***BTCIM*** BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bir haber kanalı ve çeşitli haber internet sitelerinde çıkan haberler üzerine SPK'nın Özel Durumlar Tebliği (II-15-1)' nin 9.maddesi hükmü gereğince Şirketimizce açıklama yapma gereği duyulmuştur:
Şirketimizin bağlı ortaklığı Batıliman Liman İşletmeleri A.Ş.' nin sermayesinde sahip olduğumuz payların blok veya kısmı satış imkanlarını araştırmak üzere, potansiyel alıcılarla görüşmelerde bulunmak üzere bir aracı kuruluş ile danışmanlık sözleşmesi imzalanmış olup, ("Tebliğ") ‘in 6.maddesinin 1.fıkrası uyarınca, bu aşamada gerek şirketin meşru çıkarlarının zarar görmemesi, gerekse yatırımcıların yanıltılmasına yol açılmaması için bilginin kamuya açıklanması ertelenmiştir.
Bu kapsamda somut bir alıcı ve bir satış sözleşmesi bulunmadığı gibi, konu ile ilgili Rekabet Kurumu da dahil herhangi bir kuruma izin için başvurulmuş değildir.
Konuya ilişkin gelişmeler tam ve zamanında kamu ile paylaşılacak olup kamuoyunun bilgisine sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/807280
BIST
14:00113.438
En Yüksek
|Değişim
|: -2,15%
|| -2.494,10
|Açılış
|: 115.143
|
|Önceki Kapanış
|: 115.932
|
115.571
En Düşük
113.390
14:005,9779
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0208
|Açılış
|: 5,9750
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|Önceki Kapanış
|: 5,9590
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5,9792
En Düşük
5,9511
14:006,6562
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
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|Açılış
|: 6,6450
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
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14:00297,47
En Yüksek
|Değişim
|: 1,66%
|| 4,84
|Açılış
|: 297,66
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|Önceki Kapanış
|: 292,62
|
298,01
En Düşük
292,56
BIST En Aktif Hisseler
|BTCIM
|3,85
|45.233.779
|% 15,96
|
|ARENA
|9,41
|23.370.699
|% 13,65
|
|MEPET
|2,26
|22.868.132
|% 12,44
|
|VKING
|2,37
|8.628.791
|% 10,23
|
|BALAT
|1,49
|123.947
|% 9,56
|
|ERSU
|1,82
|10.142.644
|% -11,65
|
|QNBFB
|32,80
|1.398.817
|% -10,14
|
|SILVR
|1,96
|8.722.262
|% -10,09
|
|TKURU
|6,42
|189.564
|% -9,96
|
|YBTAS
|2.920,00
|159.030
|% -9,86
|
|THYAO
|14,17
|1.261.321.123
|% -4,51
|
|ASELS
|21,16
|633.811.800
|% -2,04
|
|PETKM
|3,78
|486.178.998
|% -3,32
|
|IPEKE
|8,78
|424.753.901
|% 0,57
|
|HALKB
|5,99
|378.197.908
|% -2,28
|
|ALBRK
|1,55
|272.401.632
|% 0,65
|
|EKGYO
|1,44
|232.865.509
|% -4,00
|
|PETKM
|3,78
|486.178.998
|% -3,32
|
|KRDMD
|2,63
|337.083.764
|% -4,01
|
|IHLGM
|1,13
|134.557.692
|% -6,61
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7900
|7,8290
|% -0,16
|
|Frank
|6,1117
|6,1485
|% 0,07
|
|Riyal
|1,5878
|1,5957
|% 0,28
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.548
|1.549
|20,11
|
|Altın Gr.
|297
|298
|4,88
|
|Cumhuriyet
|1.973
|2.003
|34,00
|
|Tam
|1.962
|2.011
|32,77
|
|Yarım
|948
|973
|15,85
|
|Çeyrek
|476
|486
|7,93
|
|Gümüş.Ons
|18,17
|18,22
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|3,50
|3,50
|0,05
|
|B. Petrol
|69,22
|69,22
|2,97
|