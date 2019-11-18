***BTCIM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
18.11.2019 11:59
***BTCIM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BTCIM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/799335
BIST
14:01106.564
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 1.184,60
|Açılış
|: 105.902
|
|Önceki Kapanış
|: 105.380
|
106.930
En Düşük
105.902
14:015,7391
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0037
|Açılış
|: 5,7440
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7510
|
5,7527
En Düşük
5,7265
14:016,3508
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0005
|Açılış
|: 6,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3500
|
6,3648
En Düşük
6,3399
14:01269,29
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -1,58
|Açılış
|: 269,29
|
|Önceki Kapanış
|: 270,87
|
271,57
En Düşük
268,67
BIST En Aktif Hisseler
|HURGZ
|1,27
|87.031.040
|% 19,81
|
|YUNSA
|6,94
|43.677.773
|% 18,03
|
|BTCIM
|3,28
|19.369.962
|% 16,31
|
|HUBVC
|9,43
|18.340.282
|% 13,61
|
|CMBTN
|34,04
|14.306.908
|% 11,97
|
|KLGYO
|2,93
|86.182.746
|% -8,72
|
|CRDFA
|1,93
|9.433.754
|% -8,53
|
|MEMSA
|0,17
|95.889
|% -5,56
|
|UMPAS
|0,52
|31.186
|% -5,45
|
|YAPRK
|5,40
|3.575.333
|% -3,91
|
|THYAO
|14,06
|1.149.377.384
|% 2,70
|
|GARAN
|10,11
|360.099.248
|% 1,61
|
|ASELS
|19,29
|273.206.590
|% 0,89
|
|PETKM
|3,72
|268.298.025
|% 1,92
|
|TUPRS
|122,30
|201.076.512
|% -0,81
|
|THYAO
|14,06
|1.149.377.384
|% 2,70
|
|PETKM
|3,72
|268.298.025
|% 1,92
|
|HURGZ
|1,27
|87.031.040
|% 19,81
|
|KRDMD
|2,37
|163.465.907
|% 1,28
|
|TIRE
|2,31
|132.447.168
|% 10,53
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,4202
|7,4574
|% 0,42
|
|Frank
|5,7747
|5,8095
|% -0,08
|
|Riyal
|1,5266
|1,5343
|% -0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.459
|1.459
|-8,02
|
|Altın Gr.
|269
|269
|-1,60
|
|Cumhuriyet
|1.789
|1.816
|-12,00
|
|Tam
|1.780
|1.825
|-13,16
|
|Yarım
|860
|883
|-6,37
|
|Çeyrek
|432
|441
|-3,18
|
|Gümüş.Ons
|16,77
|16,82
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|3,09
|3,10
|-0,03
|
|B. Petrol
|63,36
|63,36
|0,06
|