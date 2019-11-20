***BTCIM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
20.11.2019 12:47
***BTCIM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BTCIM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/799759
BIST
14:05107.900
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 371,78
|Açılış
|: 107.340
|
|Önceki Kapanış
|: 107.529
|
107.995
En Düşük
107.099
14:055,6892
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0081
|Açılış
|: 5,6940
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7210
|
5,7222
En Düşük
5,6866
14:056,2950
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0176
|Açılış
|: 6,2950
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3350
|
6,3356
En Düşük
6,2919
14:05269,98
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,28
|Açılış
|: 269,98
|
|Önceki Kapanış
|: 269,70
|
271,59
En Düşük
269,67
BIST En Aktif Hisseler
|MTRYO
|2,08
|15.447.683
|% 14,92
|
|OYAYO
|2,27
|33.164.420
|% 14,65
|
|MARKA
|1,05
|7.284.749
|% 14,13
|
|OLMIP
|5,74
|7.749.812
|% 13,66
|
|QNBFL
|39,60
|1.653.700
|% 13,14
|
|PINSU
|2,36
|23.175.639
|% -13,87
|
|EGCYH
|0,10
|9.183
|% -9,09
|
|ATSYH
|0,88
|31.406
|% -8,33
|
|EGCYO
|0,13
|3.907
|% -7,14
|
|PKENT
|121,00
|103.684
|% -5,32
|
|THYAO
|14,26
|873.728.246
|% 0,99
|
|PETKM
|3,77
|414.771.263
|% 0,80
|
|ASELS
|19,72
|296.944.513
|% 1,54
|
|GARAN
|10,30
|214.549.312
|% 0,49
|
|PGSUS
|77,80
|166.681.170
|% 2,44
|
|PETKM
|3,77
|414.771.263
|% 0,80
|
|TSKB
|1,02
|73.190.758
|% 0,99
|
|HURGZ
|1,50
|104.152.126
|% -1,32
|
|THYAO
|14,26
|873.728.246
|% 0,99
|
|EKGYO
|1,45
|88.550.778
|% 0,69
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3168
|7,3535
|% -0,36
|
|Frank
|5,7126
|5,7470
|% -0,25
|
|Riyal
|1,5125
|1,5200
|% -0,13
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.476
|1.477
|4,03
|
|Altın Gr.
|270
|270
|0,28
|
|Cumhuriyet
|1.797
|1.824
|7,00
|
|Tam
|1.784
|1.828
|2,22
|
|Yarım
|862
|884
|1,07
|
|Çeyrek
|432
|442
|0,54
|
|Gümüş.Ons
|17,14
|17,17
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|3,13
|3,14
|-0,01
|
|B. Petrol
|61,20
|61,20
|0,29
|
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