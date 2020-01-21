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***BURCE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi

21.01.2020 14:27
GÜNCEL HABERLER



***BURCE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )

İlgili Şirketler [BURCE]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması

Bildirim İçeriği

Açıklamalar

BURCE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/813729


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GEDIK 10,74 17.833.354 % 14,99  
BURVA 20,12 253.414 % 14,97  
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Frank 6,1044 6,1412 % 0,23  
Riyal 1,5766 1,5845 % 0,22  
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Cumhuriyet 1.964 1.994 1,00  
Tam 1.956 2.005 1,05  
Yarım 946 970 0,51  
Çeyrek 474 485 0,26  
Gümüş.Ons 17,96 18,01 -0,09  
Gümüş Gr. 3,43 3,43 -0,01  
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