***BURCE*** BURÇELİK BURSA ÇELİK DÖKÜM SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor









***BURCE*** BURÇELİK BURSA ÇELİK DÖKÜM SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat12 40.862.623 52.334.837 13.941.212 21.610.018Satışların Maliyeti12 -30.461.595 -41.001.247 -9.122.661 -15.888.221TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)10.401.028 11.333.590 4.818.551 5.721.797BRÜT KAR (ZARAR)10.401.028 11.333.590 4.818.551 5.721.797Genel Yönetim Giderleri-5.507.734 -4.005.598 -2.035.629 -1.484.992Pazarlama Giderleri-1.665.517 -1.506.439 -448.948 -545.156Araştırma ve Geliştirme Giderleri-366.965 -309.061 -150.851 -77.107Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler13 1.204.311 4.665.260 234.150 3.042.580Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler13 -2.348.991 -2.036.408 -1.735.592 -1.516.669ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)1.716.132 8.141.344 681.681 5.140.453Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler55.912 89.562 -2 73.037FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)1.772.044 8.230.906 681.679 5.213.490Finansman Gelirleri14 768.045 545.345 422.706 121.219Finansman Giderleri15 -6.399.217 -7.202.874 -2.270.466 -4.051.645SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-3.859.128 1.573.377 -1.166.081 1.283.064Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri1.197.807 951.237 269.381 1.153.317Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri11 1.197.807 951.237 269.381 1.153.317SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-2.661.321 2.524.614 -896.700 2.436.381DÖNEM KARI (ZARARI)-2.661.321 2.524.614 -896.700 2.436.381Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-122.562 463.722 -1.353 429.427Ana Ortaklık Payları16 -2.538.759 2.060.892 -895.347 2.006.954Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.523.492 2.997.587Dönem Karı (Zararı)-2.661.321 2.524.614Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-2.661.321 2.524.614Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler5.767.285 3.046.290Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler8-9 1.087.143 819.020Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler3.216 152.010Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler5 3.216 152.010Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler579.763 -1.472.426Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 588.164 -1.436.820Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-8.401 -35.606Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler5.396.376 3.164.303Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-599 -2.384Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler5.396.975 3.110.605Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri172.745Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri-116.663Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler47.619 1.334.620Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler-1.197.807 -951.237Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler-149.025İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-1.582.472 -2.573.317Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler5 20.446 -2.413.445İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)5 -542.501 1.061.420İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)5 562.947 -3.474.865Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler10.815 -309.050İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)10.815 -309.050Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler6 -5.593.522 237.701Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-341.060 77.549Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler5 -929.979 2.430.260İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)5 -134.040 72.457İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)5 -795.939 2.357.803Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)10 107.894 298.995Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-404 27.956İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-404 27.956Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)4.927.968 -2.015.257İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler215.370 -908.026Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)215.370 -908.026Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları1.523.492 2.997.587YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-2.074.395 -3.036.258Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları-560Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri27.519 31.415Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri8-9 27.519 31.415Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-2.101.914 -3.067.113Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları8-9 -711.519 -1.848.956Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları8-9 -1.390.395 -1.218.157FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.442.333 532.532Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri17 39.687.264 23.705.369Kredilerden Nakit Girişleri17 39.687.264 23.705.369Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları17 -32.948.861 -20.064.616Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları17 -32.948.861 -20.064.616Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları74.788Ödenen Faiz-5.371.457 -3.110.605Alınan Faiz599 2.384YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)891.430 493.861Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi-33.721 -122.439NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)857.709 371.422DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 1.454.821 3.078.168DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 2.312.530 3.449.590Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 2.312.530 1.454.821Ticari Alacaklar5 10.637.425 10.603.158İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar3 1.231.962 611.788İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 9.405.463 9.991.370Diğer Alacaklar264.873 275.688İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar264.873 275.688Stoklar6 20.651.707 15.058.185Peşin Ödenmiş Giderler7 2.638.635 2.346.375İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler3 415.898 402.788İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler7 2.222.737 1.943.587Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar11 90 764Diğer Dönen Varlıklar1.060.096 1.269.093İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar1.060.096 1.269.093ARA TOPLAM37.565.356 31.008.084TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR37.565.356 31.008.084DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar88.214 87.170Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar70.120 70.120Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar70.120 70.120Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar18.094 17.050Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar18.094 17.050Diğer Alacaklar656 656İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar656 656Maddi Duran Varlıklar8 55.953.001 56.117.396Arazi ve Arsalar8 37.283.086 37.283.086Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri8 1.617.937 1.586.784Binalar8 11.314.297 11.339.828Tesis, Makine ve Cihazlar8 3.526.228 3.853.050Taşıtlar8 518.555 430.524Mobilya ve Demirbaşlar8 1.308.105 1.310.416Özel Maliyetler8 51.334 52.203Yapılmakta Olan Yatırımlar8 333.459 261.505Kullanım Hakkı Varlıkları165.620Maddi Olmayan Duran Varlıklar9 3.193.223 1.986.384Diğer Haklar9 1.252.939 713.139Markalar9 5.376 5.804Lisanslar9 41.151 53.660Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri9 1.893.757 1.213.781Peşin Ödenmiş Giderler41.839 14.626İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler41.839 14.626TOPLAM DURAN VARLIKLAR59.442.553 58.206.232TOPLAM VARLIKLAR97.007.909 89.214.316KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar17 3.453.606 9.259.023İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar17 3.453.606 9.259.023Banka Kredileri17 3.437.098 9.176.228Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar17 16.508 82.795Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları17 19.454.322 9.893.807İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları17 19.454.322 9.893.807Banka Kredileri17 19.295.287 9.766.807Kiralama İşlemlerinden Borçlar17 159.035 127.000Ticari Borçlar5 6.861.998 7.721.131İlişkili Taraflara Ticari Borçlar3 6.735 63.102İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 6.855.263 7.658.029Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar10 1.456.342 1.348.448Diğer Borçlar346.034 346.438İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar346.034 346.438Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9.116.673 4.290.023İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9.116.673 4.290.023Kısa Vadeli Karşılıklar10 526.932 578.844Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar10 526.932 578.844Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler165.011 173.412İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler165.011 173.412ARA TOPLAM41.380.918 33.611.126TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER41.380.918 33.611.126UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar17 15.381.919 12.226.521İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar17 15.381.919 12.226.521Banka Kredileri17 15.333.912 12.185.750Kiralama İşlemlerinden Borçlar17 48.007Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar17 40.771Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)112.462 26.052İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)112.462 26.052Uzun Vadeli Karşılıklar10 5.856.537 6.148.485Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar10 5.856.537 6.148.485Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü86.727 1.098.072TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER21.437.645 19.499.130TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER62.818.563 53.110.256ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar31.589.053 33.356.747Ödenmiş Sermaye8.424.000 8.424.000Sermaye Düzeltme Farkları160.192 160.192Paylara İlişkin Primler (İskontolar)233.252 233.252Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)39.048.060 38.277.982Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)39.048.060 38.277.982Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)40.541.360 40.541.360Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.493.300 -2.263.378Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)15.589 14.602Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)15.589 14.602Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)15.589 14.602Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler956.679 956.679Sermayeye Eklenecek Gayrimenkul veya İştirak Satış Kazancı852.256 852.256Yasal Yedekler104.423 104.423Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-14.709.960 -14.895.008Net Dönem Karı veya Zararı16 -2.538.759 185.048Kontrol Gücü Olmayan Paylar2.600.293 2.747.313TOPLAM ÖZKAYNAKLAR34.189.346 36.104.060TOPLAM KAYNAKLAR97.007.909 89.214.316Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler8.424.000 160.192 233.252 43.471.257 -1.934.459 9.626 104.423 852.256 -11.511.530 -3.383.478 36.425.539 2.741.547 39.167.086Transferler-3.383.478 3.383.478Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-78.222 6.298 2.060.892 1.988.968 434.040 2.423.008Dönem Karı (Zararı)2.060.892 2.060.892 463.722 2.524.614Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-78.222 6.298 -71.924 -29.682 -101.606Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-2.979.293 533 53.234 -2.925.526 -2.925.526Dönem Sonu Bakiyeler8.424.000 160.192 233.252 40.491.964 -2.012.681 16.457 104.423 852.256 -14.841.774 2.060.892 35.488.981 3.175.587 38.664.568Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler8.424.000 160.192 233.252 40.541.360 -2.263.378 14.602 104.423 852.256 -14.895.008 185.048 33.356.747 2.747.313 36.104.060Transferler185.048 -185.048Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)770.078 987 -2.538.759 -1.767.695 -147.020 -1.914.715Dönem Karı (Zararı)-2.538.759 -2.538.759 -122.562 -2.661.321Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)770.078 987 771.065 -24.458 746.607Dönem Sonu Bakiyeler8.424.000 160.192 233.252 40.541.360 -1.493.300 15.589 104.423 852.256 -14.709.960 -2.538.759 31.589.053 2.600.293 34.189.346Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)-2.661.321 2.524.614 -896.700 2.436.381DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar745.619 -116.276 418.285 -75.240Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)932.024 -138.338 522.856 -85.727Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-186.405 22.062 -104.571 10.487Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi-186.405 22.062 -104.571 10.487Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar987 6.298 -272 3.897Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)1.044 6.665 -288 4.124Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)1.044 6.665 -288 4.124Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-57 -367 16 -227Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi-57 -367 16 -227DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)746.606 -109.978 418.013 -71.343TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-1.914.715 2.414.636 -478.687 2.365.038Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-147.020 434.040 12.135 410.231Ana Ortaklık Payları-1.767.695 1.980.596 -490.822 1.954.807http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798125BIST