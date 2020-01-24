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***BURCE*** BURÇELİK BURSA ÇELİK DÖKÜM SANAYİİ A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri

24.01.2020 09:26
GÜNCEL HABERLER



***BURCE*** BURÇELİK BURSA ÇELİK DÖKÜM SANAYİİ A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )

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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin daha önce gönderdiği özel durum açıklamalarının dışında yeni bir özel durum bulunmayıp, hisse senetleri üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin tarafımızca bilinen herhangi bir sebep mevcut değildir. Saygılarımızla,




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/814228


BIST




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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ULUSE 38,10 2.770.964 % 19,96  
SAMAT 2,51 2.665.738 % 14,61  
KFEIN 13,88 67.438.218 % 13,68  
RYSAS 12,69 27.028.695 % 13,51  
ESCOM 2,83 19.445.589 % 13,20  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,7636 7,8026 % -0,02  
Frank 6,0892 6,1259 % -0,17  
Riyal 1,5763 1,5842 % -0,09  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.558 1.559 -4,04  
Altın Gr. 297 297 -1,12  
Cumhuriyet 1.964 1.994 1,00  
Tam 1.958 2.007 4,06  
Yarım 947 971 1,96  
Çeyrek 475 486 0,98  
Gümüş.Ons 17,77 17,82 0,00  
Gümüş Gr. 3,39 3,40 -0,01  
B. Petrol 62,24 62,24 0,20  
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