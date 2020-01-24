***BURCE*** BURÇELİK BURSA ÇELİK DÖKÜM SANAYİİ A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
24.01.2020 09:26
***BURCE*** BURÇELİK BURSA ÇELİK DÖKÜM SANAYİİ A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin daha önce gönderdiği özel durum açıklamalarının dışında yeni bir özel durum bulunmayıp, hisse senetleri üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin tarafımızca bilinen herhangi bir sebep mevcut değildir. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/814228
BIST
11:52122.658
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 117,45
|Açılış
|: 123.694
|
|Önceki Kapanış
|: 122.540
|
123.936
En Düşük
122.417
11:525,9369
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0011
|Açılış
|: 5,9270
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9330
|
5,9410
En Düşük
5,9236
11:526,5596
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0070
|Açılış
|: 6,5430
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5640
|
6,5687
En Düşük
6,5503
11:52297,13
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -1,11
|Açılış
|: 297,07
|
|Önceki Kapanış
|: 298,24
|
298,43
En Düşük
296,88
BIST En Aktif Hisseler
|ULUSE
|38,10
|2.770.964
|% 19,96
|
|SAMAT
|2,51
|2.665.738
|% 14,61
|
|KFEIN
|13,88
|67.438.218
|% 13,68
|
|RYSAS
|12,69
|27.028.695
|% 13,51
|
|ESCOM
|2,83
|19.445.589
|% 13,20
|
|QNBFL
|146,90
|8.080
|% -14,99
|
|QNBFB
|54,95
|332.942
|% -14,94
|
|EKIZ
|1,27
|57.083
|% -9,93
|
|DOKTA
|58,50
|32.599
|% -5,65
|
|PEKGY
|3,08
|13.949.945
|% -4,94
|
|THYAO
|14,47
|632.955.716
|% 1,62
|
|KRDMD
|2,99
|269.225.535
|% 0,67
|
|IPEKE
|9,88
|248.941.177
|% 2,70
|
|PETKM
|4,06
|228.757.748
|% 0,50
|
|ADESE
|2,40
|208.013.301
|% 3,90
|
|KRDMD
|2,99
|269.225.535
|% 0,67
|
|ADESE
|2,40
|208.013.301
|% 3,90
|
|PETKM
|4,06
|228.757.748
|% 0,50
|
|OZGYO
|1,90
|103.473.605
|% 9,20
|
|THYAO
|14,47
|632.955.716
|% 1,62
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7636
|7,8026
|% -0,02
|
|Frank
|6,0892
|6,1259
|% -0,17
|
|Riyal
|1,5763
|1,5842
|% -0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.558
|1.559
|-4,04
|
|Altın Gr.
|297
|297
|-1,12
|
|Cumhuriyet
|1.964
|1.994
|1,00
|
|Tam
|1.958
|2.007
|4,06
|
|Yarım
|947
|971
|1,96
|
|Çeyrek
|475
|486
|0,98
|
|Gümüş.Ons
|17,77
|17,82
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,40
|-0,01
|
|B. Petrol
|62,24
|62,24
|0,20
|