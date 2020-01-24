***BURCE*** BURÇELİK BURSA ÇELİK DÖKÜM SANAYİİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***BURCE*** BURÇELİK BURSA ÇELİK DÖKÜM SANAYİİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoMeryem Gündoğdu Atılgan Mali ve İdari işler Grup Lideri -Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komite Üyesi 224 243 11 07 mgundogdu@burcelik.com.tr Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 701428http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/814359BIST