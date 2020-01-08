***BURVA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu









***BURVA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )İlgili Şirketler [BURVA]İlgili Fonlar []TürkçeBorsa İstanbul A.Ş. DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBorsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. ve 6. maddelerindeki hükümler çerçevesinde, Tedbir Yönetim Sistemi kapsamında Burçelik Vana Sanayi ve Ticaret A.Ş (BURVA) payının piyasasında gerçekleşen işlemler nedeniyle BURVA payında 09/01/2020 tarihinden itibaren 3 ay süreyle "Açığa Satış ve Kredili İşlem Yasağı", "Brüt Takas" ile "İnternetten Emir İletilmesinin Kısıtlanması" önleyici tedbirleri uygulanacaktır.Tedbirin uygulanacağı son tarih 08/04/2020'dir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/809587BIST