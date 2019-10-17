***BURVA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
17.10.2019 10:04
***BURVA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BURVA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/793611
BIST
12:2494.330
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 192,71
|Açılış
|: 94.134
|
|Önceki Kapanış
|: 94.137
|
94.401
En Düşük
93.980
12:245,8782
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0061
|Açılış
|: 5,8810
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8970
|
5,8999
En Düşük
5,8746
12:246,5583
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,0392
|Açılış
|: 6,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5100
|
6,5583
En Düşük
6,5147
12:24281,50
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,42
|Açılış
|: 281,50
|
|Önceki Kapanış
|: 281,92
|
282,94
En Düşük
281,18