***BURVA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
17.10.2019 12:08
***BURVA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BURVA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/793633
BIST
12:2194.312
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 174,33
|Açılış
|: 94.134
|
|Önceki Kapanış
|: 94.137
|
94.401
En Düşük
93.980
12:215,8803
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0040
|Açılış
|: 5,8830
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8970
|
5,8999
En Düşük
5,8746
12:216,5473
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0282
|Açılış
|: 6,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5100
|
6,5473
En Düşük
6,5147
12:21281,58
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,34
|Açılış
|: 281,57
|
|Önceki Kapanış
|: 281,92
|
282,94
En Düşük
281,18