***BURVA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
17.10.2019 12:28
***BURVA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BURVA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/793634
BIST
14:3993.707
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -430,31
|Açılış
|: 94.134
|
|Önceki Kapanış
|: 94.137
|
94.618
En Düşük
93.413
14:395,8859
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0016
|Açılış
|: 5,8870
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8970
|
5,8999
En Düşük
5,8746
14:396,5522
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0331
|Açılış
|: 6,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5100
|
6,5678
En Düşük
6,5147
14:39281,69
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,23
|Açılış
|: 281,69
|
|Önceki Kapanış
|: 281,92
|
282,94
En Düşük
280,44