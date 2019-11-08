***BURVA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
08.11.2019 10:42
***BURVA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BURVA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/797441
BIST
11:36103.387
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -157,72
|Açılış
|: 103.446
|
|Önceki Kapanış
|: 103.544
|
103.837
En Düşük
103.021
11:365,7573
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0099
|Açılış
|: 5,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7400
|
5,7649
En Düşük
5,7430
11:366,3620
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0058
|Açılış
|: 6,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3500
|
6,3701
En Düşük
6,3408
11:36272,44
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 1,08
|Açılış
|: 272,44
|
|Önceki Kapanış
|: 271,37
|
272,74
En Düşük
271,07
BIST En Aktif Hisseler
|BURVA
|5,49
|1.721.095
|% 13,90
|
|ICBCT
|4,91
|235.780.473
|% 10,09
|
|FRIGO
|9,32
|104.030
|% 9,78
|
|IZMDC
|4,03
|13.926.891
|% 8,04
|
|BOSSA
|6,76
|22.103.795
|% 6,79
|
|VERUS
|15,59
|20.032.679
|% -12,32
|
|BRSAN
|8,69
|7.839.408
|% -9,01
|
|GEDZA
|5,41
|1.807.506
|% -8,61
|
|TIRE
|1,85
|21.714.615
|% -5,61
|
|CMENT
|12,54
|1.675.490
|% -4,71
|
|THYAO
|12,83
|864.879.081
|% 1,34
|
|ICBCT
|4,91
|235.780.473
|% 10,09
|
|ASELS
|19,08
|227.547.589
|% 0,74
|
|GARAN
|9,80
|161.247.741
|% 0,31
|
|PETKM
|3,66
|150.173.880
|% -0,27
|
|THYAO
|12,83
|864.879.081
|% 1,34
|
|KRDMD
|2,30
|120.480.096
|% -1,29
|
|ICBCT
|4,91
|235.780.473
|% 10,09
|
|PETKM
|3,66
|150.173.880
|% -0,27
|
|SKBNK
|1,05
|33.235.418
|% 0,96
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3561
|7,3930
|% 0,18
|
|Frank
|5,7595
|5,7942
|% 0,09
|
|Riyal
|1,5307
|1,5383
|% 0,17
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.471
|1.472
|3,63
|
|Altın Gr.
|272
|272
|1,10
|
|Cumhuriyet
|1.818
|1.845
|-9,00
|
|Tam
|1.811
|1.856
|-8,03
|
|Yarım
|875
|898
|-3,89
|
|Çeyrek
|439
|449
|-1,94
|
|Gümüş.Ons
|17,07
|17,09
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,16
|3,17
|0,00
|
|B. Petrol
|61,71
|61,71
|-0,58
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