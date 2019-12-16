***BURVA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.12.2019 13:49
***BURVA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BURVA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/803614
BIST
16:25111.175
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 698,79
|Açılış
|: 110.674
|
|Önceki Kapanış
|: 110.477
|
111.441
En Düşük
110.234
16:255,8458
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0330
|Açılış
|: 5,8470
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8090
|
5,8541
En Düşük
5,8018
16:256,5198
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 0,0561
|Açılış
|: 6,5120
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4550
|
6,5252
En Düşük
6,4603
16:25278,06
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 2,08
|Açılış
|: 278,06
|
|Önceki Kapanış
|: 275,98
|
278,16
En Düşük
275,22
BIST En Aktif Hisseler
|UNYEC
|4,85
|17.019.116
|% 19,75
|
|GUSGR
|2,43
|247.591.237
|% 19,70
|
|BOLUC
|4,57
|57.818.444
|% 15,99
|
|ADNAC
|2,51
|115.672.112
|% 15,67
|
|ADANA
|8,49
|12.795.546
|% 13,65
|
|BALAT
|0,53
|97.962
|% -8,62
|
|UZERB
|2,41
|73.514
|% -8,37
|
|KERVN
|0,56
|537.523
|% -8,20
|
|FRIGO
|11,98
|206.192
|% -7,06
|
|SELGD
|2,17
|59.124
|% -6,47
|
|THYAO
|13,93
|959.715.535
|% 0,80
|
|KRDMD
|2,54
|419.316.224
|% 2,01
|
|ASELS
|19,52
|357.192.791
|% -0,15
|
|GARAN
|10,93
|288.269.439
|% -0,46
|
|GSRAY
|2,44
|248.249.680
|% 2,09
|
|KRDMD
|2,54
|419.316.224
|% 2,01
|
|ALBRK
|1,35
|184.918.453
|% 5,47
|
|GUSGR
|2,43
|247.591.237
|% 19,70
|
|GSRAY
|2,44
|248.249.680
|% 2,09
|
|EKGYO
|1,51
|130.255.891
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7848
|7,8238
|% 0,66
|
|Frank
|5,9289
|5,9646
|% 0,78
|
|Riyal
|1,5551
|1,5629
|% 0,64
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.479
|1.479
|2,44
|
|Altın Gr.
|278
|278
|2,08
|
|Cumhuriyet
|1.839
|1.867
|20,00
|
|Tam
|1.832
|1.878
|16,54
|
|Yarım
|886
|909
|8,00
|
|Çeyrek
|444
|454
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|17,04
|17,08
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|3,20
|3,21
|0,04
|
|B. Petrol
|65,44
|65,44
|0,22
|