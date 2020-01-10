***BURVA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.01.2020 11:16
***BURVA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [BURVA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BURVA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/811652
BIST
13:07118.289
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 298,59
|Açılış
|: 118.251
|
|Önceki Kapanış
|: 117.990
|
118.669
En Düşük
117.701
13:075,8801
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0113
|Açılış
|: 5,8840
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8870
|
5,8972
En Düşük
5,8670
13:076,5269
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0035
|Açılış
|: 6,5230
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5320
|
6,5480
En Düşük
6,5190
13:07292,80
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,16
|Açılış
|: 292,80
|
|Önceki Kapanış
|: 292,64
|
294,36
En Düşük
291,92
BIST En Aktif Hisseler
|GYHOL
|9,93
|5.347.056
|% 14,93
|
|RYSAS
|5,78
|85.068.168
|% 12,89
|
|RYGYO
|5,41
|66.338.219
|% 10,86
|
|MRGYO
|1,26
|50.778.939
|% 10,53
|
|CELHA
|8,07
|9.988.612
|% 10,25
|
|BURVA
|10,62
|446.168
|% -14,97
|
|UZERB
|2,10
|17.079
|% -4,55
|
|MTRYO
|5,45
|5.202
|% -4,39
|
|IHEVA
|2,76
|58.962
|% -4,17
|
|CRDFA
|2,40
|147.455
|% -4,00
|
|ODAS
|2,83
|817.310.922
|% 9,69
|
|THYAO
|14,25
|730.431.767
|% 0,00
|
|PETKM
|3,93
|470.109.539
|% 0,51
|
|ALBRK
|1,71
|367.646.577
|% 3,64
|
|KRDMD
|2,81
|302.499.640
|% 1,81
|
|ODAS
|2,83
|817.310.922
|% 9,69
|
|ALBRK
|1,71
|367.646.577
|% 3,64
|
|EKGYO
|1,50
|241.031.986
|% 2,04
|
|PETKM
|3,93
|470.109.539
|% 0,51
|
|KRDMD
|2,81
|302.499.640
|% 1,81
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6594
|7,6978
|% 0,17
|
|Frank
|6,0101
|6,0463
|% 0,07
|
|Riyal
|1,5628
|1,5707
|% 0,19
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.548
|1.548
|-2,76
|
|Altın Gr.
|293
|293
|0,54
|
|Cumhuriyet
|1.947
|1.976
|0,00
|
|Tam
|1.934
|1.982
|-4,27
|
|Yarım
|935
|959
|-2,07
|
|Çeyrek
|469
|479
|-1,03
|
|Gümüş.Ons
|17,89
|17,92
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,39
|0,01
|
|B. Petrol
|65,12
|65,12
|-0,24
|